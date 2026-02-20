Eloro Resources beginnt ein 40.000 m umfassendes Bohrprogramm im polymetallischen Silber-Zinn-Projekt Iska Iska im Departement Potosí, Bolivien

Toronto, Ontario - (20. Februar 2026) / IRW-Press / Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO) (OTCQX: ELRRF) (FSE: P2QM) („Eloro” oder das „Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Major Drilling Group International Inc. („Major Drilling”), dem weltweit führenden Anbieter von spezialisierten Bohrdienstleistungen in der Metall- und Bergbauindustrie, unterzeichnet hat, um ein erstes 40.000 m umfassendes Bohrprogramm in seinem Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska in Potosí, Bolivien durchzuführen . Gemäß der Vereinbarung werden derzeit zwei Bohrgeräte für das Projekt mobilisiert, während ein drittes in den kommenden Wochen hinzukommen soll.

Dr. Osvaldo Arce, P.Geo., Executive Vice President Operations, Lateinamerika, von Eloro, erklärt: „Mit der Beauftragung von Major Drilling wird das Unternehmen in der Lage sein, eine ausreichende Anzahl von 50 m und 25 m Infill-Bohrlöchern im Santa Barbara-Korridor zu bohren und die anderen fünf mineralisierten Zonen in Iska Iska zu erschließen. Ziel ist es, die Ressourcenbasis für unsere Wirtschaftlichkeitsstudien zu verbessern und auch andere vielversprechende Ziele innerhalb des Perimeters der Iska Iska Caldera zu bohren.“

Thomas Larsen, Chief Executive Officer von Eloro, fügt hinzu: „Wir begrüßen die Wiederaufnahme der Aktivitäten von Major Drilling in Bolivien, um unseren Bohrbedarf zu decken, wobei Iska Iska ihr erstes Projekt ist. Seit den Parlamentswahlen, die im vergangenen Herbst in Bolivien stattfanden, gibt es Anzeichen für einen neuen Optimismus, der durch die laufenden politischen Veränderungen im Land, die für den Bergbausektor attraktiv sind, gefördert wird.“

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Über seine bolivianische Tochtergesellschaft Minera Tupiza SRL hält Eloro eine 99-prozentige Joint-Venture-Beteiligung und eine 100-prozentige wirtschaftliche Beteiligung an dem vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann, einer bedeutenden Mineralienlagerstätte im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter den Unterlagen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royalty-freies Grundstück. Eloro besitzt außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nordzentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, geben zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wieder und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

