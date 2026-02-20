    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Chinas Staatsreederei Cosco darf Mehrheit an Hamburger Spedition übernehmen

    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    BONN/HAMBURG (dpa-AFX) - Die chinesische Staatsreederei Cosco darf 80 Prozent der Hamburger Spedition Konrad Zippel übernehmen. "Aus wettbewerblicher Sicht bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken", erklärte der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt. Bei der Fusionskontrolle nicht betrachtet worden seien außenwirtschaftsrechtliche oder sicherheitspolitische Aspekte.

    Unternehmen auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs

    "Cosco transportiert im Wesentlichen Container auf dem Seeweg, während Zippel den Weitertransport der Container von den Seehäfen ins Binnenland organisiert", sagte Mundt. Die Unternehmen seien damit auf unterschiedlichen Ebenen der Transportkette tätig und stünden nicht in unmittelbarem Wettbewerb zueinander. Die 1876 gegründete Spedition Zippel hat rund 350 Beschäftigte.

    Cosco, viertgrößte Reederei der Welt, ist bereits über eine Minderheitsbeteiligung von 24,99 Prozent an der Betreibergesellschaft des HHLA -Container-Terminals Tollerort im Hamburger Hafen präsent. Zippel wiederum ist spezialisiert auf Containertransporte zwischen dem Seehafen und dem Binnenland. Die sogenannten Hinterlandverkehre werden häufig auch in Kombination mit der Bahn abgewickelt.

    Bundeskartellamt: Keine Beeinträchtigungen zu erwarten

    In den Häfen Hamburg und Bremerhaven seien 2024 mehr als 12 Millionen Standardcontainer umgeschlagen worden. "Zippel bewegte im Hinterlandverkehr dieser Häfen nur einen Bruchteil dieser Ladung, überwiegend per Bahn", erklärte das Bundeskartellamt. Es sei also nicht zu erwarten, dass die Fusion den Zugang anderer Reedereien zu Speditionsdienstleistungen oder den Zugang anderer Spediteure zu Reedereikunden spürbar beeinträchtigt./klm/DP/men

    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848

     

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 22,90 auf Tradegate (20. Februar 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +0,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

