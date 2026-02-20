Listerien in Gorgonzola - Lactalis ruft Käse zurück

KEHL (dpa-AFX) - Die Lactalis Deutschland GmbH ruft verschiedene vorverpackte Gorgonzola-Produkte zurück. Bei der Routinekontrolle einer Probe seien Listerien nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen im baden-württembergischen Kehl mit. Es handelt sich um das Bakterium Listeria monocytogenes.

Betroffen sind die Marke K-Favourites Gorgonzola pikant und mild (Kaufland), außer in Baden-Württemberg und Bayern. Ferner Mondo Italiano, Gorgonzola Piccante und Dolce (Netto Marken-Discount) bundesweit mit Ausnahme von Berlin, Bremen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen. Zurückgerufen wird zugleich Cucina Gorgonzola, Picante und Dolce (Aldi Nord und Aldi Süd). Bei Aldi Nord sind die Orte Weyhe, Seevetal und Sievershausen in Niedersachsen betroffen. Und bei Aldi Süd Bayern und Teile von Baden-Württemberg sowie Thüringen.