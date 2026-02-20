    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAir Liquide AktievorwärtsNachrichten zu Air Liquide

    dpa-AFX-Überblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 20.02.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Air Liquide: Sparprogramm steigert Gewinn sehr!
    • Danone: Umsatz +4,7% dank Proteinjoghurts sehr
    • Glencore verkauft wohl 70% Kazzinc Kasachstan!
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 20.02.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Air Liquides Sparprogramm zahlt sich aus - Aktie an Eurostoxx-Spitze

    PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Jetzt will Konzernchef Francois Jackow die operative Marge noch stärker nach oben treiben als bisher geplant, wie der Rivale des Linde-Konzerns am Freitag in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

    Danone wächst stärker als erwartet

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Air Liquide!
    Long
    160,76€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,98€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    PARIS - Eine starke Nachfrage nach proteinreichen Joghurts und Gesundheitsdrinks haben den französischen Lebensmittelkonzern Danone Ende 2025 angeschoben. Der Umsatz stieg auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 4,7 Prozent, wie das Unternehmen am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Danone schaffte es damit, das 17. Quartal in Folge mit über vier Prozent zu wachsen.

    Kreise: Glencore steht kurz vor Verkauf des Bergbaubetriebs Kazzinc

    ZÜRICH - Der Rohstoffhändler Glencore steht Kreisen zufolge kurz vor dem Verkauf seiner 70-prozentigen Beteiligung am Zink- und Goldproduzenten Kazzinc. Der schweizerische Rohstoffhändler befinde sich in Verhandlungen über den Verkauf seiner Anteile an Kazzinc Ltd. in Kasachstan an den lokalen Geschäftsmann Shakhmurat Mutalip, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Novartis trennt sich von Novartis India

    ZÜRICH/MUMBAI - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.

    ^
    Weitere Meldungen

    -EU: Bund darf Rosneft Deutschland übernehmen
    -Iranische Ingenieure sollen Google-Geheimnisse gestohlen haben -Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu
    -Roche erhält US-Zulassung für Venclexta-Kombination bei Leukämie -Roche kommt mit US-Zulassungsantrag für Krebsmittel Giredestrant weiter -Mehr Transparenz mit neuer Bonitätsberechnung
    -Linnemann: CDU wohl für Altersbeschränkung bei Social Media -Infineon eröffnet neue Chipfabrik in Dresden Anfang Juli -Seifert baut Dyn um: Bundesliga bei DFL-Sender oder bei Lidl-TV? -Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket
    -Gestrandete Astronauten - Nasa stuft Vorfall als schwerwiegend ein -ROUNDUP: Kommission empfiehlt Rundfunkbeitrag von 18,64 Euro ab 2027 -KEF-Bericht: Kommt eine neue Empfehlung zum Rundfunkbeitrag? -Gästezahl auf Helgoland 2025 zurückgegangen
    -ROUNDUP: Mehr Fahrgäste - Frankreich frischt alte TGV-Züge auf -ROUNDUP: Flugausfälle am Airport München
    -Digitalminister nach KI-Gipfel zufrieden
    -Schneider: Mehr Gratis-CO2-Zertifikate für Chemieindustrie -Flughafen Wien nimmt Betrieb nach Wintereinbruch wieder auf -Kompany redet drohende Gelbsperren vor Dortmund klein -Wegen Nutzung von KI-Video: ZDF zieht Korrespondentin ab°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Glencore Aktie

    Die Glencore Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,96 % und einem Kurs von 174,3 auf Tradegate (20. Februar 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Glencore Aktie um +4,77 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Glencore bezifferte sich zuletzt auf 67,90 Mrd..

    Glencore zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3,8571GBP. Von den letzten 7 Analysten der Glencore Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -48,28 %/-13,79 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Air Liquide - 850133 - FR0000120073

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Air Liquide. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 20.02.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP: Air Liquides Sparprogramm zahlt sich aus - Aktie an Eurostoxx-Spitze PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Jetzt will Konzernchef …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     