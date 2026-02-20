Unser Investorenupdate für das vierte Quartal 2025 ist online!

Nach der positiven Entwicklung im zweiten und dritten Quartal begann auch das vierte Quartal zunächst erfreulich. Ende Oktober kam es dann jedoch zu einer stärkeren Korrektur, die bis Mitte November anhielt. Zwar konnten sich viele Werte und auch der Fonds von den Zwischentiefs erholen, wenngleich das vierte Quartal damit mit einer negativen Kursentwicklung endete. Ungeachtet dessen sehen wir bei vielen unserer Portfoliounternehmen weiterhin noch viel Kurspotenzial.



Der Blick auf die Zahlen des dritten Quartals und zwischenzeitlich auch die ersten Zahlen des vierten Quartals zeigen weiterhin, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben in den letzten Quartalen gemacht und sich an die erschwerten Rahmenbedingungen angepasst haben.



Zahlreiche Portfoliogesellschaften konnten im dritten Quartal gute Zahlen oder Nachrichten bekanntgeben. So erhöhten Friedrich Vorwerk und SNP beispielsweise im Oktober ihre Jahresprognosen. Unsere Neuaufnahme ad pepper hat nach der Mehrheitsübernahme der solute ein starkes Umsatz- und Ergebniswachstum mit prozentual dreistelligen Zuwachsraten erzielt. Auch unsere Top-5 Position init konnte im dritten Quartal ein deutlich zweistelliges Wachstum bei Umsatz & Ergebnis erreichen. Gleiches trifft auf unsere größte Position Zeal Network zu, dem in Deutschland größten Vermittler von Online-Lotterieangeboten. In Summe ist die Berichtssaison sehr gut ausgefallen.



Unsere Top-Performer im vierten Quartal waren folgende Aktien:

1️⃣ PSI Software SE (+50,0%)

2️⃣ Implenia AG (+14,9%)

3️⃣ Porr AG (+13,0%)



