Der älteste Dividendenzahler der Welt

Seit dem Jahr 1816 – dem " Jahr ohne Sommer ", als ganz Europa fror und sich von den Napoleonischen Kriegen erholte – hat York Water jedes einzelne Jahr eine Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Das sind über zwei Jahrhunderte Kontinuität. Damit ist York Water ein Paradebeispiel für ein defensives Investment, das Generationen von Anlegern durch Kriege, Depressionen und Pandemien begleitet hat. Und damit Willkommen zum Dividenden-Radar. Nach dem kanadischen Dividendenkönig Fortis in der vergangenen Woche wenden wir uns nun dem König der Ausdauer zu, dem Wasserversorger York Water.

In der Welt der Dividendenaktien gibt es große Namen, es gibt Dividenden-Könige und es gibt Legenden. Wenn wir über Beständigkeit sprechen, führt kein Weg an der York Water Company vorbei. Während wir uns in einem früheren Dividenden-Radar bereits mit American States Water dem "König der Könige" bei den jährlichen Erhöhungen gewidmet haben, schauen wir uns heute das Unternehmen an, das die längste Zahlungshistorie der Welt vorweisen kann. Denn York Water, der kleine Wasserversorger aus Pennsylvania, ist gerade in stürmischen Börsenphasen ein Fels in der Brandung.

Der feine Unterschied: Zahlen vs. Erhöhen

Oft wird York Water mit American States Water (ASW) verwechselt, wenn es um Rekorde geht. Hier ist die Einordnung wichtig:

- York Water hält mit 210 Jahren den Rekord für die längsten ununterbrochenen Zahlungen.

- Bei den jährlichen Erhöhungen steht York Water aktuell bei 29 Jahren in Folge, gegenüber 71 Jahren bei American States Water.

Damit gehört York Water fest zum Kreis der Dividenden-Aristokraten (mindestens 25 Jahre Erhöhung), ist aber im Vergleich zu den 71 Jahren von ASW noch ein "junger Hüpfer", was die reine Steigerungsserie angeht. Dennoch: Erst kürzlich hat das Unternehmen seine 621. Dividende in Folge angekündigt. Eine solche Serie ist für Anleger, die auf planbare Cashflows setzen, Gold wert. York Water ist auch das älteste börsengehandelte Unternehmen der USA.

Dividende und Rendite im Check

Mit der jüngsten Festlegung der Dividende für das erste Quartal 2026 setzt York Water seinen Kurs fort. Aktuell schüttet das Unternehmen eine quartalsweise Dividende von 0,228 US-Dollar pro Aktie aus. Auf das Jahr hochgerechnet ergibt dies eine Ausschüttung von 0,912 US-Dollar. Die nächste Auszahlung ist am 15. April fällig, der ex-Dividende-Tag ist der 27. Februar.

Bei einem aktuellen Aktienkurs von rund 32,73 US-Dollar ergibt sich daraus eine Dividendenrendite von etwa 2,79 Prozent. Das liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite des S&P 500 (ca. 1,3 Prozent) und bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie bei anderen hochwertigen Dividendenaktien wie Coca-Cola (2,66 Prozent), dem Lieblings-Dividendenlieferanten von Warren Buffett oder eben American States Water (2,76 Prozent).

In den letzten fünf Jahren hat York Water die Dividende im Schnitt um etwa 4 Prozent pro Jahr gesteigert. Das ist konservativer als die 8 Prozent von ASW, passt aber zur extrem risikoarmen Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Das Geschäftsmodell: Wasser marsch seit 1816

Was macht York Water so stabil? Das Unternehmen ist der älteste investorfinanzierte Versorger in den USA. Es gewinnt, reinigt und verteilt Trinkwasser in 55 Gemeinden in den Bezirken York, Adams und Franklin im Bundesstaat Pennsylvania. Zudem betreibt es Abwassersysteme.

Das Geschäft ist fast vollständig reguliert. Das bedeutet: Die Preise, die York Water verlangen darf, werden von der zuständigen Behörde (Pennsylvania Public Utility Commission) genehmigt. Dies garantiert dem Unternehmen eine faire Rendite auf seine Investitionen in die Infrastruktur (die sogenannte Rate Base). Da Menschen auch in Wirtschaftskrisen trinken, kochen und duschen müssen, ist die Nachfrage weitestgehend unabhängig von der Konjunktur.

Performance: Kleinvieh macht auch Mist

Wer denkt, dass ein so langweiliges Geschäft keine Rendite bringt, irrt. Über die letzten Jahrzehnte hat York Water eine solide Performance abgeliefert. Zwar kann die Aktie in Bullmärkten nicht mit Nvidia & Co. mithalten, doch die langfristige Gesamtrendite (Kursgewinne + Dividenden) ist solide.

Investoren müssen allerdings bei der Stange bleiben und in volatilen Zeiten lieber wegsehen. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre hat die Aktie 24 Prozent an Wert verloren, über zehn Jahre hinweg aber über 18 Prozent gewonnen. Rechnen wir die Ausschüttungen dazu, ergibt sich seit Februar 2016 eine Gesamtrendite von 42 Prozent, das entspricht 3,6 Prozent pro Jahr.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von York Water liegt aktuell bei ca. 23,5. Das ist im historischen Vergleich moderat; in Hochphasen zahlten Anleger für diese Sicherheit oft KGVs von über 30. Im Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre war das KGV etwa 18 Prozent höher.

Welche Risiken gibt es?

Kein Investment ist ohne Risiko, auch nicht das älteste der Welt:

- Zinsrisiko: Als "Anleihen-Ersatz" reagieren Versorger oft empfindlich auf steigende Zinsen. Wenn Staatsanleihen mehr Rendite bieten, schichten Anleger oft aus Dividendenwerten um.

- Regulierung: Sollte die Behörde in Pennsylvania künftige Preiserhöhungen ablehnen oder kürzen, könnte das Gewinnwachstum stagnieren.

- Infrastrukturkosten: Die Instandhaltung alter Wasserleitungen ist teuer. York Water muss kontinuierlich investieren, um die Standards zu halten.

- Wechselkursrisiken: Der US-Dollar hat zum Euro 2025 rund 12 Prozent nachgegeben.

Passives Einkommen mit York Water

Wie viel Kapital benötigt man, um mit York Water auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro pro Jahr (entspricht bei aktuellem Wechselkurs ca. 14.100 US-Dollar)?

Bei einer jährlichen Dividende von 0,912 US-Dollar pro Aktie benötigen Anleger dafür rund 15.400 Aktien von York Water. Beim aktuellen Kurs von 32,73 US-Dollar entspricht das einem Investitionsvolumen von etwa 504.000 US-Dollar, das entspricht 427.000 Euro.

Zum Vergleich: Beim Dividendenkönig American States Water benötigte man aktuell rund 438.000 Euro für das gleiche Ziel. Und bei Coca-Cola wären es derzeit etwa 463.000 Euro. York Water ist zwar ein "teures" Pflaster für die Ewigkeit, steht aber verglichen mit anderen sehr sicheren Dividendenzahlern gut da und bietet eine historisch ungeschlagene Sicherheit bei der Ausschüttung.

Fazit

Für Investoren, die auf der Suche nach dem ultimativen "Schlaf-gut-Faktor" sind, ist York Water ein Pflichtkandidat auf der Watchlist. Das Unternehmen wird niemals die Wachstumsraten eines Silicon-Valley-Startups erreichen, aber es hat bewiesen, dass es über zwei Jahrhunderte hinweg Krisen meistern kann.

York Water ist kein Sprint, sondern ein Ultra-Marathon. Wer auf Beständigkeit und die Macht des Zinseszinses durch reinvestierte Dividenden setzt, findet kaum ein zweites Unternehmen auf dem Planeten, das diese Disziplin so meisterhaft beherrscht. Der kleine Wasserversorger bleibt der Fels in der Brandung für ein konservatives Depot und Anleger, denen Sicherheit über alles geht.

Die steuerliche Behandlung von US-Dividenden

Für deutsche Investoren unterliegen US-Dividenden grundsätzlich der deutschen Abgeltungsteuer von 25 Prozent (plus 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer). Da die USA jedoch eine eigene Quellensteuer von 30 Prozent erheben, greift hier das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und den USA. Dieses Abkommen reduziert die US-Quellensteuer für in Deutschland Ansässige auf 15 Prozent. Die meisten deutschen Banken erledigen die Formalitäten hierfür automatisch (über das Formular W-8BEN), sodass die 15 Prozent US-Steuer direkt auf die deutsche Steuerschuld angerechnet werden. Unter dem Strich bleibt es für den Anleger somit bei der Gesamtbelastung von etwa 26,375 Prozent (zzgl. Kirchensteuer), genau wie bei deutschen Aktien – mit dem Unterschied, dass 15 Prozent an den US-Fiskus und der Rest an das deutsche Finanzamt fließen.

Übersicht zur Dividende von York Water

Marktkapitalisierung: 472,5 Millionen US-Dollar (405,5 Millionen Euro)

Dividende erhöht: 29 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 32 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 210 Jahre in Folge

4 Ausschüttungen pro Jahr (Januar, April, Juli, Oktober)

Zeitplan

Q1

27.01.2026: Dividendenankündigung

27.02.2025: Ex-Tag, Record Day

15.04.2025: Dividendenzahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %*** Dividende in USD 2030e 3,43e 1,12e** 2029e 3,31e 1,08e** 2028e 3,18e 1,04e** 2027e 3,06e 1,00e** 2026e 2,82e 0,924e** 2025 2,78 0,8856 2024 2,60 0,8516 2023 2,12 0,8189 2022 1,75 0,7874 2021 1,52 0,7571

* Quellen: York Water, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zu York Water gibt es keine gesicherten Dividendenprognosen, aber vor dem Hintergrund, dass die letzten Erhöhungen um jeweils 4% waren, kann vermutet werden, dass es so weitergeht. Das ist allerdings nur eine Vermutung, keine durch Expertenmeinungen abgesicherte Vorhersage.

*** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

