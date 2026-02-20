    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Keine Bedenken von Behörde

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    EU-Kommission genehmigt Übernahme von Rosnefts deutschen Vermögenswerten

    Die EU genehmigt die Übernahme der deutschen Rosneft-Vermögenswerte durch das deutsche Wirtschaftsministerium. Hierzu zählen die PCK-Ölraffinerie und Beteiligungen an den Raffinerien MiRo und Bayernoil.

    Keine Bedenken von Behörde - EU-Kommission genehmigt Übernahme von Rosnefts deutschen Vermögenswerten
    Foto: OpenAI

    Wie die Europäische Kommission am Freitag bekanntgab, hat sie die "Übernahme der alleinigen Kontrolle" über die deutschen Vermögenswerte von Rosneft durch das deutsche Wirtschaftsministerium genehmigt. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Rosneft hat auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert, wie Reuters berichtet. 

    Die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens besitzt die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Ölraffinerie, die den Großteil des Berliner Treibstoffs liefert, unter anderem für den Flughafen, Benzin für Tankstellen in ganz Ostdeutschland und wichtige Rohstoffe für die örtliche Chemieindustrie. 

    Die Vermögenswerte, zu denen auch Anteile an den Raffinerien MiRo und Bayernoil gehören, wurden 2022 unter die Treuhandschaft der deutschen Regierung gestellt, nachdem Moskaus Einmarsch in die Ukraine die jahrzehntelangen Energiebeziehungen Deutschlands zu Russland erschüttert hatte.

    Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums soll die Treuhandverwaltung die Versorungssicherheit gewährleisten, da etwa Rohöllieferanten damit drohten, ihre Geschäftsbeziehungen einzustellen, sofern die Kontrolle an Rosneft zurückfällt.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 71,50USD auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Keine Bedenken von Behörde EU-Kommission genehmigt Übernahme von Rosnefts deutschen Vermögenswerten Die EU genehmigt die Übernahme der deutschen Rosneft-Vermögenswerte durch das deutsche Wirtschaftsministerium. Hierzu zählen die PCK-Ölraffinerie und Beteiligungen an den Raffinerien MiRo und Bayernoil.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     