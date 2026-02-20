Keine Bedenken von Behörde
EU-Kommission genehmigt Übernahme von Rosnefts deutschen Vermögenswerten
Die EU genehmigt die Übernahme der deutschen Rosneft-Vermögenswerte durch das deutsche Wirtschaftsministerium. Hierzu zählen die PCK-Ölraffinerie und Beteiligungen an den Raffinerien MiRo und Bayernoil.
Wie die Europäische Kommission am Freitag bekanntgab, hat sie die "Übernahme der alleinigen Kontrolle" über die deutschen Vermögenswerte von Rosneft durch das deutsche Wirtschaftsministerium genehmigt. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Rosneft hat auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert, wie Reuters berichtet.
Die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens besitzt die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Ölraffinerie, die den Großteil des Berliner Treibstoffs liefert, unter anderem für den Flughafen, Benzin für Tankstellen in ganz Ostdeutschland und wichtige Rohstoffe für die örtliche Chemieindustrie.
Die Vermögenswerte, zu denen auch Anteile an den Raffinerien MiRo und Bayernoil gehören, wurden 2022 unter die Treuhandschaft der deutschen Regierung gestellt, nachdem Moskaus Einmarsch in die Ukraine die jahrzehntelangen Energiebeziehungen Deutschlands zu Russland erschüttert hatte.
Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums soll die Treuhandverwaltung die Versorungssicherheit gewährleisten, da etwa Rohöllieferanten damit drohten, ihre Geschäftsbeziehungen einzustellen, sofern die Kontrolle an Rosneft zurückfällt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
