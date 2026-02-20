EU-Kommission genehmigt Übernahme von Rosnefts deutschen Vermögenswerten

Wie die Europäische Kommission am Freitag bekanntgab, hat sie die "Übernahme der alleinigen Kontrolle" über die deutschen Vermögenswerte von Rosneft durch das deutsche Wirtschaftsministerium genehmigt. Nach Ansicht der Brüsseler Behörde gebe es keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken. Rosneft hat auf eine Anfrage nach einer Stellungnahme nicht umgehend reagiert, wie Reuters berichtet.

Die deutsche Tochtergesellschaft des russischen Unternehmens besitzt die Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Ölraffinerie, die den Großteil des Berliner Treibstoffs liefert, unter anderem für den Flughafen, Benzin für Tankstellen in ganz Ostdeutschland und wichtige Rohstoffe für die örtliche Chemieindustrie.