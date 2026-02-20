    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    JU-Chef fordert Eintreten der CDU für Sozialreformen

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, fordert von der CDU auch als Koalitionspartei ein entschiedenes Eintreten für Sozialreformen. Man könne mutig herausgehen mit eigenen Konzepten, sagte der Bundestagsabgeordnete beim CDU-Parteitag in Stuttgart. "Das geht auch als Partei, wenn man in der Bundesregierung ist." Die Herausforderungen des demografischen Wandels seien ja "mathematische Realität".

    Union und SPD sagten beide, für Reformen des Sozialstaats zu sein. "Aber teilweise meinen wir doch was ziemlich Verschiedenes", sagte Winkel. Man stehe in diesem Jahr vor der Weggabelung, entweder finanzwirksame Reformen umzusetzen oder die Schuldenbremse komplett auflösen zu müssen. Ohne Reformen bestünde der Haushalt in wenigen Jahren nur noch aus drei Titeln für Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsdienst./sam/bk/mfi/poi/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
