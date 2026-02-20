    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Klingbeil

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Werden bei Lagarde-Nachfolge 'kraftvoll mitreden'

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil: arbeite sehr gut und vertrauensvoll
    • Keine Grundlage für Spekulationen über Lagarde
    • Bundesregierung: Nachfolge wird zügig geklärt.
    Klingbeil - Werden bei Lagarde-Nachfolge 'kraftvoll mitreden'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Medienbericht über einen vorzeitigen Abtritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich erstmals Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dazu geäußert. Er arbeite mit Lagarde "sehr gut und vertrauensvoll" zusammen und beteilige sich nicht an jüngsten Spekulationen, sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Frankfurt. Diese seien ohne Grundlage.

    Wenn es so weit sei und es um die Nachfolge von Lagarde gehe, werde sich die Bundesregierung aber "sehr schnell" mit dieser Frage beschäftigen und dann eine gemeinsame Position haben. "Und natürlich werden wir dann auch kraftvoll mitreden als Bundesregierung, wenn es um die Frage der Nachfolge von Frau Lagarde geht", sagte Klingbeil nach Gesprächen mit dem hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) und Vertretern des Finanzplatzes Frankfurt. Noch stehe das Thema nicht an.

    Spekulationen über Amtsdauer von Lagarde

    Zuletzt hatte die "Financial Times" (FT) berichtet, dass Lagarde noch vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April 2027 abtreten dürfte. Hintergrund sind demnach Sorgen, dass Rechtspopulisten die Wahl in Frankreich gewinnen könnten, was die Neubesetzung der Spitze der Europäischen Zentralbank erschweren könnte.

    Regulär läuft die Amtszeit von Lagarde bis Oktober 2027, doch längst laufen Spekulationen über ihre Nachfolge. Für den EZB-Spitzenposten haben sich auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel ins Gespräch gebracht. Seit der Gründung der EZB 1988 konnte Deutschland noch nie deren Spitze besetzen.

    Die EZB hatte zu dem Bericht der "FT" erklärt, Lagarde konzentriere "sich voll und ganz" auf ihre Aufgabe und habe noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen./als/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Klingbeil Werden bei Lagarde-Nachfolge 'kraftvoll mitreden' Nach einem Medienbericht über einen vorzeitigen Abtritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat sich erstmals Bundesfinanzminister Lars Klingbeil dazu geäußert. Er arbeite mit Lagarde "sehr gut und vertrauensvoll" zusammen und beteilige sich nicht …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     