    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVusionGroup AktievorwärtsNachrichten zu VusionGroup
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carrefour und Vusion bündeln ihre Kräfte, um den Smart Store in großem Maßstab zu realisieren

    Carrefour und Vusion bündeln ihre Kräfte, um den Smart Store in großem Maßstab zu realisieren

    PARIS, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Carrefour, ein weltweit führendes Lebensmittel-Handelsunternehmen, und Vusion, der weltweit führende Anbieter von Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, geben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt.

    Carrefour and Vusion join forces to deploy the smart store at scale

    Im Rahmen seines Plans „Carrefour 2030" hat sich Carrefour für die Vusion-Plattform entschieden, um bis 2030 alle seine SB-Warenhäuser und Supermärkte in Frankreich zu digitalisieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Vusion!
    Long
    107,79€
    Basispreis
    1,87
    Ask
    × 7,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    136,16€
    Basispreis
    1,72
    Ask
    × 6,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Diese bedeutende strategische Partnerschaft umfasst die Einführung von elektronischen Regaletiketten der neuesten Generation, intelligenten Regalschienen und KI-gesteuerten Kameras, um die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis in den Vertriebsstätten zu verbessern.

    Nach einer ersten großangelegten Einführung in den Vereinigten Staaten bei Walmart besiegeln Vusion und Carrefour nun eine wichtige technologische Allianz für Europa. In diesem Zusammenhang tritt Carrefour dem International Advisory Board der Technologieplattform bei.

    Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von Carrefour, erklärte: „Carrefour 2030 ist ein Wachstumsplan, der insbesondere auf der Beschleunigung des Einsatzes von Technologie und KI basiert. Durch die Partnerschaft mit Vusion, einem französischen Technologieführer mit globaler Reichweite, führen wir unsere Geschäfte in eine neue Ära. Die Digitalisierung unserer Regale ist die wesentliche Grundlage für die Umsetzung unserer Vision eines modernen Einzelhandels, welcher der Wettbewerbsfähigkeit, der Lebensqualität unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz und der Kundenzufriedenheit dient."

    Thierry Gadou, Vorsitzender und CEO von Vusion, kommentierte: „Mit Carrefour teilen wir die gleiche Vision moderner Vertriebsstätten im Zentrum des Omnichannel-Handels von morgen. Wir werden diese Vision in den kommenden Jahren verwirklichen. Nach der Entscheidung von Walmart, EdgeSense in allen seinen Filialen in den USA einzusetzen, ist Carrefour das erste große europäische Einzelhandels-Unternehmen, das die Vusion-Plattform der neuesten Generation in großem Maßstab einsetzt. Das Projekt verfolgt drei Ziele: die Leistung der Marke sowie die Zufriedenheit von Kunden und die der Mitarbeiter zu verbessern."

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Carrefour und Vusion bündeln ihre Kräfte, um den Smart Store in großem Maßstab zu realisieren PARIS, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ - Carrefour, ein weltweit führendes Lebensmittel-Handelsunternehmen, und Vusion, der weltweit führende Anbieter von Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, geben heute die Unterzeichnung einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     