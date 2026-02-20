Carrefour und Vusion bündeln ihre Kräfte, um den Smart Store in großem Maßstab zu realisieren

Im Rahmen seines Plans „Carrefour 2030" hat sich Carrefour für die Vusion-Plattform entschieden, um bis 2030 alle seine SB-Warenhäuser und Supermärkte in Frankreich zu digitalisieren.

PARIS, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Carrefour, ein weltweit führendes Lebensmittel-Handelsunternehmen, und Vusion , der weltweit führende Anbieter von Digitalisierungslösungen für den stationären Handel, geben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt.

Diese bedeutende strategische Partnerschaft umfasst die Einführung von elektronischen Regaletiketten der neuesten Generation, intelligenten Regalschienen und KI-gesteuerten Kameras, um die betriebliche Effizienz und das Kundenerlebnis in den Vertriebsstätten zu verbessern.

Nach einer ersten großangelegten Einführung in den Vereinigten Staaten bei Walmart besiegeln Vusion und Carrefour nun eine wichtige technologische Allianz für Europa. In diesem Zusammenhang tritt Carrefour dem International Advisory Board der Technologieplattform bei.

Alexandre Bompard, Vorsitzender und CEO von Carrefour, erklärte: „Carrefour 2030 ist ein Wachstumsplan, der insbesondere auf der Beschleunigung des Einsatzes von Technologie und KI basiert. Durch die Partnerschaft mit Vusion, einem französischen Technologieführer mit globaler Reichweite, führen wir unsere Geschäfte in eine neue Ära. Die Digitalisierung unserer Regale ist die wesentliche Grundlage für die Umsetzung unserer Vision eines modernen Einzelhandels, welcher der Wettbewerbsfähigkeit, der Lebensqualität unserer Mitarbeiter am Arbeitsplatz und der Kundenzufriedenheit dient."

Thierry Gadou, Vorsitzender und CEO von Vusion, kommentierte: „Mit Carrefour teilen wir die gleiche Vision moderner Vertriebsstätten im Zentrum des Omnichannel-Handels von morgen. Wir werden diese Vision in den kommenden Jahren verwirklichen. Nach der Entscheidung von Walmart, EdgeSense in allen seinen Filialen in den USA einzusetzen, ist Carrefour das erste große europäische Einzelhandels-Unternehmen, das die Vusion-Plattform der neuesten Generation in großem Maßstab einsetzt. Das Projekt verfolgt drei Ziele: die Leistung der Marke sowie die Zufriedenheit von Kunden und die der Mitarbeiter zu verbessern."