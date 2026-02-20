Börsen Start Update
Börsenstart USA - 20.02. - US Tech 100 stark +0,17 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:59:57) bei 49.342,23 PKT und fällt um -0,11 %.
Top-Werte: Salesforce +2,12 %, Sherwin-Williams +1,05 %, Amazon +0,82 %, McDonald's +0,73 %, Coca-Cola +0,57 %
Flop-Werte: Walmart -2,14 %, Unitedhealth Group -1,15 %, Goldman Sachs Group -0,84 %, Johnson & Johnson -0,60 %, Chevron Corporation -0,39 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.837,13 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Copart +6,86 %, CoStar Group +4,20 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,07 %, Lam Research +2,66 %, Palo Alto Networks +2,48 %
Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,69 %, AppLovin Registered (A) -4,44 %, Intel -2,75 %, Walmart -2,14 %, Charter Communications Registered (A) -1,68 %
Der S&P 500 steht bei 6.863,44 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: Copart +6,86 %, Corning +6,02 %, CoStar Group +4,20 %, Jabil +3,97 %, Dow -3,58 %
Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,69 %, Insulet -4,75 %, AppLovin Registered (A) -4,44 %, Akamai Technologies -4,35 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.