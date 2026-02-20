Börsenstart USA - 20.02. - US Tech 100 stark +0,17 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:57) bei 49.342,23 PKT und fällt um -0,11 %.

Top-Werte: Salesforce +2,12 %, Sherwin-Williams +1,05 %, Amazon +0,82 %, McDonald's +0,73 %, Coca-Cola +0,57 %

Flop-Werte: Walmart -2,14 %, Unitedhealth Group -1,15 %, Goldman Sachs Group -0,84 %, Johnson & Johnson -0,60 %, Chevron Corporation -0,39 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.837,13 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Copart +6,86 %, CoStar Group +4,20 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,07 %, Lam Research +2,66 %, Palo Alto Networks +2,48 %

Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,69 %, AppLovin Registered (A) -4,44 %, Intel -2,75 %, Walmart -2,14 %, Charter Communications Registered (A) -1,68 %

Der S&P 500 steht bei 6.863,44 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Copart +6,86 %, Corning +6,02 %, CoStar Group +4,20 %, Jabil +3,97 %, Dow -3,58 %

Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,69 %, Insulet -4,75 %, AppLovin Registered (A) -4,44 %, Akamai Technologies -4,35 %