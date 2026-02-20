Nagarro Aktie klettert deutlich - 20.02.2026

Die Nagarro Aktie notiert aktuell bei 59,25€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,58 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,05 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nagarro Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,72 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 59,25€, mit einem Plus von +3,58 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der Kurs der Nagarro Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,04 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -6,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,14 %. Im Jahr 2026 gab es für Nagarro bisher ein Minus von -25,13 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,23 % 1 Monat -13,14 % 3 Monate -13,04 % 1 Jahr -35,62 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 810,03 Mio.EUR € wert.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.