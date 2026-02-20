    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Dänemark plant 'Gesamtbereitschaft'

    Für Sie zusammengefasst
    • Dänemark stärkt Krisenbereitschaft nach Norden
    • Alle sollen beitragen — Staat, Firmen, Bürger.
    • 1,2 Mrd Kronen investiert; Bedrohung seit WWII
    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Krieg in Europa, hybride Angriffe, Naturkatastrophen: Vor dem Hintergrund dieser Bedrohungsszenarien will Dänemark seine Krisenbereitschaft nach dem Vorbild der nordischen Nachbarländer massiv ausbauen und auf alle Teile der Gesellschaft ausweiten. "Wir müssen alle zusammenarbeiten, um Dänemark widerstandsfähiger zu machen", sagte Bereitschaftsminister Torsten Schack Pedersen.

    Die geplante "Gesamtbereitschaft" bedeutet unter anderem, dass alle - Bürger, Unternehmen, Behörden - in Kriegen, Krisen oder Katastrophen einen Beitrag leisten und über Zuständigkeitsgrenzen hinweg zusammenarbeiten können. In Schweden, Norwegen und Finnland existieren bereits ähnliche Strategien.

    Die Regierung kündigte an, zunächst zusätzliche 1,2 Milliarden Kronen (rund 160 Millionen Euro) in die Bereitschaft zu investieren. Dänemark sei mit dem seriösesten und komplexesten Risiko- und Bedrohungsbild seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert, so der Minister. In dieser Situation trage jeder nicht nur die Verantwortung für die eigene Sicherheit, sondern auch für die Sicherheit anderer./wbj/DP/men





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
