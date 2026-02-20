    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Unrechtmäßig

    USA: Oberster Gerichtshof kippt Trumps Zölle

    Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Freitag die Zölle von US-Präsident Donald Trump für verfassungswidrig erklärt. Das gilt aber nicht für alle Maßnahmen.

    Foto: Mark Schiefelbein - AP

    Trump hatte die Zölle auf Grundlage eines Gesetzes für nationale Notfälle eingeführt.

    Die Richter bestätigten in einem Urteil mit 6 zu 3 Stimmen, die Entscheidung eines unteren Gerichts, dass der Präsident mit der Anwendung dieses Gesetzes aus dem Jahr 1977 seine Befugnisse überschritten habe. Reuters hatte darüber zuerst berichtet.

    Trump hat Zölle als zentrales wirtschafts- und außenpolitisches Instrument eingesetzt. Sie spielten eine zentrale Rolle in einem globalen Handelskrieg, den Trump nach Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident entfachte und damit zahlreiche Handelspartner verärgerte.

    Die US-Verfassung überträgt dem Kongress, nicht dem Präsidenten, die Befugnis zur Erhebung von Steuern und Zöllen. Trump berief sich jedoch auf ein Gesetz und nutzte den IEEPA (Integrated Economic Powers Act), um ohne Zustimmung des Kongresses Zölle auf nahezu alle US-Handelspartner zu erheben.

    Trump hat zudem weitere Zölle auf Grundlage anderer Gesetze eingeführt, die in diesem Fall nicht relevant sind. Laut Regierungsdaten von Oktober bis Mitte Dezember machen diese Zölle etwa ein Drittel der Einnahmen aus den von Trump verhängten Zöllen aus.

    Trump bezeichnete die Zölle als unerlässlich für die wirtschaftliche Sicherheit der USA und sagte voraus, das Land wäre ohne sie schutzlos und ruiniert.

    Im November erklärte Trump gegenüber Reportern, ohne seine Zölle "würde der Rest der Welt uns auslachen, weil sie jahrelang Zölle gegen uns eingesetzt und uns ausgenutzt haben". Trump sagte, die Vereinigten Staaten seien von anderen Ländern, darunter China, der zweitgrößten Volkswirtschaft, missbraucht worden.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
