Streit um Zölle
Niederlage für Trump vor Oberstem Gericht
Für Sie zusammengefasst
- Supreme Court: Trump überschritt Befugnisse...
- berief sich auf Notstand, verhängte Zölle EU..
- Tarife betrafen viele Handelspartner; Urteil..
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der USA entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen viele Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäischen Union./hae/DP/men
