Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nagarro
Tagesperformance: +7,39 %
Platz 1
Performance 1M: -13,14 %
1&1
Tagesperformance: -4,12 %
Platz 2
Performance 1M: -14,26 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 3
Performance 1M: +4,29 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +2,42 %
Platz 4
Performance 1M: -8,18 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 5
Performance 1M: -22,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert positives, fundamentals‑fokussiertes Sentiment: Analysten sehen nach Upgrade ein Ziel ~140 €, Jefferies entkräftet KI‑Ängste; Posts melden Kurse knapp über €80 und anhaltenden Rückgang, Insiderkäufe (09.02: 19.306 zu €88,77; 10.02: 29.812 zu €90,71) stützen Vertrauen. KGV und SaaS-Modell gelten als Bewertungsargumente. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Jenoptik
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: +27,97 %
Nemetschek
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 7
Performance 1M: -17,55 %
