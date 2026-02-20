Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.02.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Bayer
Tagesperformance: -4,40 %
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 1
Performance 1M: +2,72 %
Performance 1M: +2,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtig/negatives Sentiment: Nutzer sehen ein Verkaufssignal nach dem Rücksetzer von ~49 auf knapp über 40 in den letzten 14 Tagen (≈‑18%), kritisieren erneute Rückstellungen (~4 Mrd.) und Bewertungsrisiken durch Entschädigungen. Wenige sehen langfristiges Erholungspotenzial, Dividenden- oder Übernahmephantasien.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.
Air Liquide
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 2
Performance 1M: +11,08 %
Performance 1M: +11,08 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +4,24 %
Tagesperformance: +4,24 %
Platz 3
Performance 1M: -8,09 %
Performance 1M: -8,09 %
Hermes International
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 4
Performance 1M: -2,85 %
Performance 1M: -2,85 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 5
Performance 1M: +6,42 %
Performance 1M: +6,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte