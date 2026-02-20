Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.02.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtig/negatives Sentiment: Nutzer sehen ein Verkaufssignal nach dem Rücksetzer von ~49 auf knapp über 40 in den letzten 14 Tagen (≈‑18%), kritisieren erneute Rückstellungen (~4 Mrd.) und Bewertungsrisiken durch Entschädigungen. Wenige sehen langfristiges Erholungspotenzial, Dividenden- oder Übernahmephantasien.