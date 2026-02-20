Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 20.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
STRABAG
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 1
Performance 1M: +11,30 %
PORR
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 2
Performance 1M: +24,24 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 3
Performance 1M: +39,39 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 4
Performance 1M: +7,08 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +17,77 %
