DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen des Technologiekonzerns für 2025 von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Insgesamt bestätigen die vorläufigen Resultate seine Einschätzung eines zyklischen Übergangsjahres 2025 mit operativ solider Steuerung und verbesserter Finanzstruktur, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dirk Schlamp
Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte