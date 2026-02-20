DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen des Technologiekonzerns für 2025 von 19,00 auf 27,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Insgesamt bestätigen die vorläufigen Resultate seine Einschätzung eines zyklischen Übergangsjahres 2025 mit operativ solider Steuerung und verbesserter Finanzstruktur, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:27 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 16:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

