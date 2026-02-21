wO-User zur Newron Kapitalerhöhung: "Tja, wir wurden wohl mächtig verarscht"

Neben dem Dauerbrenner „Silber“ hat es in dieser Woche nach längerer Abwesenheit Newron Pharmaceuticals erneut an die Spitze der Top-Diskussionen auf wallstreetONLINE geschafft.

Der Grund für den Diskussionsbedarf (über 600 Beiträge wurden seit Montag verfasst) ist die Bekanntmachung vom 16. Februar, dass Newron die Finanzierung zur Fortführung des Phase-III-Programms für Evenamide – einem Wirkstoff zur Behandlung therapieresistenter Schizophrenie, in Höhe von bis zu 38 Mio. € sichergestellt hat. Das Kapital stammt aus einer Aktienplatzierung bei Bestands- und neuen Investoren und soll die globalen ENIGMA-TRS-Studien unterstützen.

Die Meinung der wO-Community zu dieser Kapitalerhöhung ist gespalten. Hier einige Impressionen zur Lage bei Newron Pharma aus dem wallstreetONLINE-Forum:

Marvelfreak: "Nun, damit dürfte klar sein, dass der Kursturz gewollt und geplant war. Ich vermute vom Management selbst initiiert mit wem auch immer als Gehilfen. Das war genau das was das Champagnerbild auf der JPM Konferenz aussagte. Schäm dich Weber! Ein wirklich mieser Kurs zu dem die Aktien gezeichnet werden und wieder einmal ein Schlag ins Gesicht aller langjährigen Newronaktionäre."

dazu nanofisch: "Wir kennen sehr wenige Bedingungen dieses Deals. z.B. ob es Haltefristen gibt. Hoffe es gibt morgen am Morgen mehr Infos. Aktuell hat es einen unglaublich faden Beigeschmack und erinnert an den schlechten Yass Deal."

dazu STOER: "Steht doch dabei, daß sie handelbar sind.........tja, wir wurden wohl mächtig verarscht?"

Salestrader21: "Überlegt euch mal ganz nüchtern und objektiv was diese Kapitalmassnahme zu bedeuten hat. Offenbar glaubt das Newron Management und ebenfalls die Investoren an den Erfolg von Eve. Kurzfristig sicher ärgerlich, dass der Kurs gedrückt wurde - langfristig bleibt uns damit aber mehr vom Kuchen als bei einer Auslizensierung oder zusätzlichen Partnerschaft.

„Das Wichtigste beim Geldverdienen ist Zeit.Man muss nicht besonders intelligent sein – man muss nur geduldig sein .“ wie Buffet sagte…."

Joermungander: "Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Die fehlenden 25 Mio wurden ohne weitere Lizenzvergaben gesichert. Somit bleibt die Chance auf einen guten Buyout gross.

Und dass die bereits genehmigte Kapitalerhöhung kommt, war ja ganz logisch. Ich kalkuliere immer mit 25 Mio Aktien. Manchmal sogar mit 30 Mio, wenn ich sehr konservativ unterwegs bin.

Ich bin völlig einverstanden damit. Was übersehe ich gerade, dass alle so sauer sind?"

darauf Marvelfreak: "Das der Kurs absichtlich gedrückt wurde, um solch einen, für uns, miesen Kapitalerhöhungspreis zu bekommen obwohl wir schon über 30 standen."

darauf Joermungandr: "Würdest du es grossartig spüren, wenn für die paar Aktien 10.- mehr gezahlt würde? Wohl kaum...Meine Rendite wird so oder so sehr schön aussehen. Da gönne ich den geschäftigen Aktionären, welche den Deal sauber abgewickelt haben, gerne auch ihren Gewinn!"

Moojoe: "Ich finde den Deal auf den ersten blick nicht schlecht.

1. Durch die 3 Trachen haben wir aktuell eine minimale Verwässerung (statt die ganzen 38 mio auf einmal)

2. Ist der Deal nicht mit dem Yassdeal vergleichbar, da die Investoren mit 3 Trachen Vertrauen signalisieren.

3. Haben die Investoren grösstes Interesse an einem maximalen Wertehebel nach den Daten."

darauf Segler-05: "Wir dürfen eines nicht vergessen, die Finanzierung war nicht gesichert - sie ist es jetzt. Dies bedeutet, dass kein BP jetzt die Daumenschraube ansetzen kann, sonder es stehen alle Optionen offen. Ich finden den Deal gut bis sehr gut und gehe davon aus, dass der Kurs nun stabil bleibt und im Frühling/Sommer anzieht - bis zum grossen Showdown im Herbst, und dann heisst es auf gut Französisch « Ça passe ou ça casse », ich freue mich! Bin ganz deiner Meinung Moojoe ..."

Robbie30: "1. Finanzierung gesichert. 2. Die Verwässerung ist überschaubar. 3. Die Kapitalmaßnahme wurde bereits vor 7 oder 8 Jahren genehmigt und nun seeeehr sinnvoll eingesetzt.

4. Keine weitere Lizensierung d.h. Evenamide kann von BP ohne große Gebietsverluste gekauft werden. 5. Spannend wird sein wer hier als Investor dazu kommen wird. 6. Ich fühle mich gerade nicht verarscht. 7. Mein EK liegt mit 10,40 deutlich unter dem ausgehandelten Niveau und so wie ich haben viele andere von euch fette Renditen und Buchgewinne zu verzeichnen. 8. Ich verstehe nicht, warum hier einige nicht schon längst ausgestiegen sind. Leute verkauft morgen euren Bestand. Dann fühlt ihr euch hoffentlich frei und von Herrn Weber erlöst. Der Markt dürfte die Stücke dankend aufnehmen."

Enigmatrs: "Ich sehe das nicht wie eine Abzocke. Ich bin sogar froh, dass wir an der KE nicht mitmachen durften. Ich hätte gerade keine flüssigen Mittel und wäre verwässert worden. Das nicht beim Hype Peak eine KE beschlossen wird ist auch klar. Alle Unsicherheiten sind aus dem Weg und nun gehen Schritt für Schritt auf die Daten zu…."

Moojoe: "Der Markt wird diese Nachricht definitiv positiv aufnehmen. Es war die letzte Unsicherheit, die nun wegfällt. Jetzt steht und fällt alles mit den Resultaten der Studien. Wie dort die Chancen stehen, soll jeder selbst entscheiden. Faites vos jeux! Die karten sind verteilt, der Flop und der Turn liegen auf dem Tisch…Das tragische dabei: Der River kommt erst in 9 Monaten. Viel Spass denjenigen, welche die Hosen jetzt schon gestrichen voll haben. Neun Monate Pokerface ist nicht jedermanns Sache. Ich empfehle die Bücher von Hermann Hesse… Baldrian oder Valium gibts beim Apotheker um die Ecke…"

Eilzug2000: "Also ich finde den Deal gut. Finanzierung steht und damit die Planungssicherheit bis zu den Phase-3-Ergebnissen. Habe im Biotech-Bereich schon viel erlebt, das hier ist definitiv eine der besseren Finanzierungen. Eine Unsicherheit weniger."

Newmannia: "Kurzfristig ist die KE sicher nicht das Geilste, aber mittelfristig eigentlich ideal:

1. Finanzierung der Studien ist gesichert (aus Summe des Deals Asien und KE)

2. 40m€ Schulden ggü. der EIB können abbezahlt werden (Tranche 1 müsste bereits bezahlt sein, mit den 15m€ können Tranchen 2 und 3 zurückbezahlt werden. Mit den kommenden KEs können die letzten beiden Tranchen finanziert werden)

3. Keine weiteren Marktanteile wurden verscherbelt

Unterm Strich wird die KE wohl kurzfristig den Kurs drücken. Jedoch wird das Finanzierungsrisiko, das wie das Schwert des Damokles über den Köpfen schwebte, beseitigt. Und das ist das, was für mich als Investor mit mittelfristigem Anlagehorizont wichtiger ist. Der Kurs wird irgendwann an den inneren Wert der Aktie angepasst, da bin ich mir sicher."

Mimi81: "Richtig... aber dagegen spricht dass man auf diesem tiefen Kursniveau die Aktien nicht wieder zurück bekommt. Wir stehen doch viel zu tief. Warum soll einer jetzt ein paar Euro Gewinn machen, wenn er in einem Jahr 10x mehr bekommt. Ich sehe dein Yass Szenario, nur war Yass 3 Jahre von der Zulassung weg, die beiden Tranchen dann noch 4-9 Monate bzw. 2-4 Monate... Es sind Investoren die denken in Rendite und glaub kaum dass die nun Newron kaufen um die Aktien mit 20-30% Gewinn zu veräussern."

Coimbra: "Das Problem ist dass mit dieser KE die Fantasie einer Übernahme welche den Kurs auch getrieben hat komplett genommen wurde...

Warum sollte also jemand heute kaufen und nicht sein Kapital in der Zwischenzeit anders investieren oder auf der Seitenlinie lassen?

Wir sind an der SIX und (noch) nicht an der Nasdaq, da ist eine Bewertung von 500 Mio für top oder flop nicht schlecht.

Und es könnten Weitere Verwässerungen drohen...Die GV wird in der Tat sehr spannend. Weber will an die Nasdaq."

D4YW4LK3R: "Ihr kennt meine Meinung zur KE vor damals (Yass Zeiten und auch die feuchten "Nasdaq Listing" Träume) - absolute Kapitalvernichtung.

Man hat zwar jetzt ein bisschen mehr liquide Mittel aber was an Unternehmenswert "vernichtet" wurde, übersteigt die gehobene Liquidität um ein vielfaches.

Deshalb auch hier nochmal meine Empfehlung (keine Beratung): NICHT für weitere KEs stimmen!

Hatte damals eine Rechnung (Opportunitätskosten) von EK (KE) vs FK gemacht - und gezeigt, dass es finanziell enorme Nachteile für Bestandsaktionäre gibt (die wie immer nicht zum günstigen Kurs rein dürfen).

Idealerweise hätte man für die überschaubare Zeitspanne FK aufnehmen können. Aber nein, man möchte lieber signalisieren, dass keine Buyout Ambitionen am Markt vorhanden sind vor den PIII Readouts sowie man kein FK bekommt oder man diese Möglichkeit schlicht nicht erkannt hat...

Hätte aus meiner Sicht elegantere Lösungen gegeben und der Kurs steht (leider) zu Recht da wo er steht.

Halte weiterhin meine Stücke aber ist schon wieder handwerklich einfach schlecht gemacht das Ganze.

Und dabei hatte man bestimmt 6 Monate seitens Entscheidungen und Kommunikation so einen guten Lauf... einfach schade."

darauf Kubuin_Trader: "Ich sehe das auch so, dass man zukünftig sicherlich nicht mehr für eine KE stimmen sollte. Newron hat jetzt das Geld vorhanden um die Studien abzuschliessen und wenn die Daten positiv sind, wird sich das mit der Liquidität eh lösen. Ob gleich nach den Daten mit einer Übernahme oder dann nach Zulassung.

Ich bin aber der Meinung, dass die KE gut umgesetzt wurde (auch wenn einige Faktor noch unsichtbar sind). Man muss aber auch bedenken, dass in der aktuellen Zeit sicherlich schwierig ist Investoren zu finden, die so viel Geld auf einen kleinen Biotech-Titel setzt. Somit bin ich froh ist Newron jetzt durchfinanziert für die Studien.

Die Verwässerung ist minimal und kann vernachlässigt werden. Mir ist dieses Tranchen-Szenario lieber als wenn man alles auf einmal rausgehauten hätte. Dann wäre die Verwässerung grösser gewesen..."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur aktuellen Lage bei Newron Pharmaceuticals gefallen hat oder vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu Finanzen, Geldanalge und Wirtschaft teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viel Erfolg an der Börse und viel Spaß auf wallstreetONLINE wünscht

Ihr Hardy Schilling, Head of Community