LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie legt weiter zu - 20.02.2026

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,98 % auf 557,80€ zulegen. Das sind +26,45 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 557,80€, mit einem Plus von +4,98 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in den letzten drei Monaten Verluste von -13,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,55 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton einen Rückgang von -16,44 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,11 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,55 % 1 Monat -8,09 % 3 Monate -13,18 % 1 Jahr -22,78 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 498 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,27 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Das Auf und Ab der Vortage setzte sich damit fort. Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,49 Prozent auf 6.089,13 Punkte. Außerhalb der Eurozone legte der britische Leitindex FTSE …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,33 %. Estee Lauder Companies Registered (A) notiert im Plus, mit +1,26 %. Hermes International notiert im Plus, mit +3,38 %. Kering legt um +0,42 % zu L'Oreal notiert im Plus, mit +1,12 %.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

Ob die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.