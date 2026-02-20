DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe dank seines robusten Geschäftsmodells ein gutes Jahresergebnis erzielt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr erfreulich seien die Zielsetzungen für 2026 und 2027./rob/edh/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 174,8EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 184,11 € , was eine Steigerung von +9,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer