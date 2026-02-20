DZ BANK stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 210 Euro belassen. Der Industriegasekonzern habe dank seines robusten Geschäftsmodells ein gutes Jahresergebnis erzielt, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sehr erfreulich seien die Zielsetzungen für 2026 und 2027./rob/edh/la
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,21 % und einem Kurs von 174,8EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 17:00 Uhr) gehandelt.
