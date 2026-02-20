    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Bahn

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erste Rolltreppen in Bahnhöfen in Berlin sollen ab Samstag laufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Dutzende Rolltreppen in Berlin und bundesweit.
    • Hauptbahnhof: 42 von 54 Rolltreppen außer Betr.
    • Erste Rolltreppen starten Samstag nach Prüfung
    Bahn - Erste Rolltreppen in Bahnhöfen in Berlin sollen ab Samstag laufen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz sollen am Samstag die ersten Anlagen wieder in Betrieb gehen. Wie viele genau hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte die Bahn mit. "Ziel ist es, sämtliche Rolltreppen so schnell wie möglich wieder in Gang zu setzen." Die ersten Rolltreppen sollen demnach im Hauptbahnhof wieder anrollen.

    Dort sind seit Mittwoch 42 der insgesamt 54 Anlagen außer Betrieb, am Südkreuz weitere zehn. Auch an anderen Bahnhöfen in Deutschland kam es zu Stillständen. Betroffen seien bundesweit insgesamt 130 Rolltreppen, unter anderem am Bahnhof Flughafen Köln/Bonn, in Frankfurt, Dresden, Essen, Hamburg und Düsseldorf.

    Treppen blieben abrupt stehen

    Grund dafür seien Probleme bei einem bestimmten Typ. Zwei Rolltreppen dieses Typs seien zuletzt mitten im Betrieb abrupt stehengeblieben, hieß es. Die Anlagen müssten nun umfassend überprüft und repariert werden.

    Im Berliner Hauptbahnhof funktionieren derzeit daher lediglich die Rolltreppen zwischen der dritten und vierten Ebene, die zu den S- und Fernbahngleisen ganz oben im Bahnhof führen. Alle anderen Anlagen sind außer Betrieb.

    Die Bahn setzt eigenen Angaben zufolge Mitarbeiter ein, die für Auskünfte bereitstehen sollen.

    Vor allem mobilitätseingeschränkte Menschen betroffen

    Insbesondere am Hauptbahnhof, wo Ankunft, Bahnverkehr und Einzelhandel auf vier Ebenen angelegt sind, sind die Einschränkungen vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen erheblich. Aufzüge gibt es zwar, doch sie brauchen aufgrund der verschiedenen Ebenen oft mehrere Minuten, um überhaupt am Startpunkt anzukommen.

    Zudem sind wegen des zu erwartenden höheren Andrangs längere Wartezeiten zu befürchten. Die Bahn ruft dazu auf, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen stets vorzulassen.

    Der Berliner Hauptbahnhof gehört mit rund 330.000 Reisenden und Besuchern pro Tag zu den am stärksten frequentierten Bahnhöfen Deutschlands./maa/DP/men






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Bahn Erste Rolltreppen in Bahnhöfen in Berlin sollen ab Samstag laufen Nach dem Ausfall Dutzender Rolltreppen im Berliner Hauptbahnhof und im Bahnhof Südkreuz sollen am Samstag die ersten Anlagen wieder in Betrieb gehen. Wie viele genau hänge vom Fortschritt der Prüfungen und der Arbeiten an den Rolltreppen ab, teilte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     