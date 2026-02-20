Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.02.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.051,85USD pro Feinunze und notiert damit +1,12 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 82,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,46 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,88 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,05USD und verzeichnet ein Minus von -0,97 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.746,00USD
|+4,18 %
|Platin
|2.144,00USD
|+3,65 %
|Kupfer London Rolling
|12.925,12USD
|+0,71 %
|Aluminium
|3.106,27PKT
|+1,14 %
|Erdgas
|3,014USD
|+0,99 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +4,46 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.02.26, 17:29 Uhr.