Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.02.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 5.051,85USD pro Feinunze und notiert damit +1,12 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 82,08USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,46 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 71,27USD und verzeichnet ein Minus von -0,88 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 66,05USD und verzeichnet ein Minus von -0,97 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.746,00 USD +4,18 % Platin 2.144,00 USD +3,65 % Kupfer London Rolling 12.925,12 USD +0,71 % Aluminium 3.106,27 PKT +1,14 % Erdgas 3,014 USD +0,99 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +4,46 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.02.26, 17:29 Uhr.