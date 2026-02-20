Goldpreis
Goldpreis im Höhenflug +1,16 % auf 5.053,77 USD
Bullen treiben Gold nach oben: Kurs +1,16 % bei 5.053,77 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,36 %
|1 Monat
|+6,33 %
|3 Monate
|+23,26 %
|1 Jahr
|+70,13 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.236,38USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.053,77USD ein Wert von 40.875,4USD geworden – ein Gewinn von +308,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE‑Forum überwiegt ein leicht bullisches Sentiment: Gold wird gestützt von erwarteten Fed‑Zinssenkungen, Zentralbankkäufen, geopolitischen Risiken und schwachen US‑Daten/hoher Verschuldung; Kurse rund ~5.000 gelten als stabil, es kursieren bullische Zielmarken (>6.000), aber eine Entspannung geopolitischer Risiken könnte die Rally brechen. Kursverlauf 14 Tage: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|392,10EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,84EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|288,48EUR
|+1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|428,88EUR
|+4,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|112,44EUR
|+4,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|651,70EUR
|+4,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|411,02EUR
|+0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|83,20EUR
|+0,76 %
|Long
|1
|0,00
|137,52EUR
|+0,70 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,402EUR
|-0,76 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.