Goldpreis im Höhenflug +1,16 % auf 5.053,77 USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,36 % 1 Monat +6,33 % 3 Monate +23,26 % 1 Jahr +70,13 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 5.053,77. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Gold bei 1.236,38USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.053,77USD ein Wert von 40.875,4USD geworden – ein Gewinn von +308,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE‑Forum überwiegt ein leicht bullisches Sentiment: Gold wird gestützt von erwarteten Fed‑Zinssenkungen, Zentralbankkäufen, geopolitischen Risiken und schwachen US‑Daten/hoher Verschuldung; Kurse rund ~5.000 gelten als stabil, es kursieren bullische Zielmarken (>6.000), aber eine Entspannung geopolitischer Risiken könnte die Rally brechen. Kursverlauf 14 Tage: nicht angegeben.