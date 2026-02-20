    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 23. Februar 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Unternehmen: Hella, Tate, Enel; JPM-Update Q4.
    • Konjunkturdaten: ifo, CH-EP, US-Auftr. +IT-CPI
    • Sonstiges: Bahn- und Chemie-Tarifr.; EU-Treffen
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. Februar

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz
    08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
    10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day
    22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26
    10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin

    DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    HINWEIS
    RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






