Geringfügige Kursgewinne - US-Zollentscheidung bewegt kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach dem jüngsten Anstieg kaum von der Stelle bewegt. Die Entscheidung des Obersten Gerichts zu den US-Zöllen bewegte die Kurse nur kurzzeitig. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,02 Prozent auf 129,34 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,74 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass er seine Befugnisse überschritten hat, als er umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner verhängte. Verfassungswidrig sei der Bezug auf ein Notstandsgesetz. Betroffen war der Zollentscheidung war auch die EU. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit.