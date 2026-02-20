    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE

    MDAX und S&P 500 vorne: Diese Indizes treiben die Rally heute an

    Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich und setzen ihren Aufwärtstrend fort. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Plus von 1,01 Prozent auf 25.272,90 Punkte und gehört damit zu den stärkeren Indizes am hiesigen Markt. Noch dynamischer präsentiert sich der MDAX, der um 1,18 Prozent auf 31.835,17 Punkte zulegt und damit aktuell die beste Performance unter den deutschen Auswahlindizes zeigt. Deutlich verhaltener ist die Entwicklung im SDAX: Der Index der kleineren Werte steigt lediglich um 0,30 Prozent auf 18.032,43 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, gewinnt 0,57 Prozent auf 3.721,24 Punkte hinzu und liegt damit im Mittelfeld der deutschen Indizes. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen. Der Dow Jones steigt um 0,26 Prozent auf 49.522,83 Punkte und zeigt damit einen moderaten Zuwachs. Deutlich stärker präsentiert sich der breiter gefasste S&P 500, der um 0,68 Prozent auf 6.908,20 Punkte klettert und damit an die Spitze der großen US-Indizes rückt. Im direkten Vergleich zeigt sich damit: Unter den deutschen Indizes liegt der MDAX vorne, während beim Blick über den Atlantik der S&P 500 die Nase vorn hat. Insgesamt deutet die Entwicklung auf eine überwiegend positive Stimmung an den Aktienmärkten hin, wobei Nebenwerte und Technologietitel teils etwas hinter den großen Standardwerten zurückbleiben.

    DAX

    Porsche Holding SE führte die Gewinner mit +2,26% an, gefolgt von Deutsche Bank (+2,01%) und adidas (+1,96%). Auf der Verliererseite lagen Zalando (-1,56%), Bayer (-4,34%) und Airbus (-6,75%). Der Gegensatz zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt damit 8,99 Prozentpunkte – besonders auffällig ist der deutliche Rückgang bei Airbus gegenüber moderaten Gewinnen bei den Topwerten.

    MDAX

    ThyssenKrupp stach mit +5,07% hervor, dahinter Hochtief (+3,45%) und Knorr-Bremse (+3,24%). Die größten Verlierer im MDAX waren Bilfinger (-1,14%), AIXTRON (-1,33%) und Redcare Pharmacy (-2,49%). Die Spannweite zwischen Top (ThyssenKrupp) und Flop (Redcare) beträgt 7,56 Prozentpunkte.

    SDAX

    Nagarro ragt mit +7,95% deutlich heraus, gefolgt von Douglas (+3,39%) und JOST Werke (+3,17%). Auf der Minusseite standen Medios (-2,90%), 1&1 (-4,46%) und Friedrich Vorwerk Group (-4,64%). Die Differenz zwischen Best- und Schlechtestwert im SDAX liegt bei 12,59 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Auch im TecDAX war Nagarro Spitzenreiter mit +7,95%, gefolgt von Sartorius Vz. (+3,15%) und SUESS MicroTec (+2,56%). Die Verliererliste führte AIXTRON (-1,33%) an, gefolgt von Ottobock (-1,39%) und 1&1 (-4,46%). Der Abstand zwischen Top und Flop beträgt 12,41 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Bei den Dow-Jones-Werten lagen Amazon (+1,72%), Salesforce (+1,19%) und 3M (+0,82%) vorne. Nike (B) (-1,27%), Johnson & Johnson (-2,03%) und Walmart (-2,39%) bildeten die Schlusslichter. Die Bandbreite zwischen dem Spitzenwert Amazon und dem schwächsten Wert Walmart beträgt 4,11 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Corning führte die Gewinnerliste mit +7,52% an, gefolgt von First Solar (+5,02%) und Comfort Systems USA (+4,96%). Die größten Verlierer waren CF Industries Holdings (-3,66%), Oracle (-3,88%) und Copart (-4,33%). Die Differenz zwischen Top und Flop im S&P 500 beträgt 11,85 Prozentpunkte.

    Quervergleiche

    Nagarro ist sowohl im SDAX als auch im TecDAX der mit Abstand stärkste Gewinner (+7,95%). Die größten Rückgänge im Datensatz verzeichnet Airbus mit -6,75%, gefolgt von mehreren Einzelwerten im Bereich -4% bis -4,6% (z. B. Friedrich Vorwerk, 1&1, Bayer, Copart). AIXTRON und 1&1 tauchen mehrfach unter den Flops auf.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
