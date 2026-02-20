    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Trump erwägt begrenzten Militärschlag im Iran

    • Trump erwägt begrenzten Militärschlag im Iran.
    • Frist: 10-15 Tage für Abkommen gesetzt so max.
    • Drohungen: Bei keinem Deal wird es bedauerlich
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den laufenden Verhandlungen mit Teheran erwägt US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge einen begrenzten Militärschlag im Iran, um den Druck auf die Gegenseite zu erhöhen. Auf eine entsprechende Frage antwortete der Republikaner: "Ich denke, ich kann sagen, dass ich das in Erwägung ziehe." Das berichteten unter anderem das "Wall Street Journal" und der US-Sender CNBC.

    Noch am Vortag hatte Trump eine Frist für ein Abkommen mit dem Iran über dessen Atomprogramm genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Das sei "so ziemlich das Maximum". Zugleich drohte er: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich." Kurz zuvor hatte Trump bereits gewarnt, die Welt werde "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden", in welche Richtung es mit dem Iran gehen werde.

    Zuletzt hatte Trump immer wieder der Führung in Teheran gedroht. Sollte sie sich nicht auf einen Deal einlassen, werde es "einen sehr anderen Weg" geben, sagte er./ngu/DP/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
