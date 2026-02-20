Besonders beachtet!
Bayer Aktie verliert deutlich an Wert - -4,12 % - 20.02.2026
Am 20.02.2026 ist die Bayer Aktie, bisher, um -4,12 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.
Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.
Bayer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026
Mit einer Performance von -4,12 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?
Obwohl die Bayer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,42 %.
Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -5,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +23,38 % erlebt.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.
Bayer Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,17 %
|1 Monat
|+2,72 %
|3 Monate
|+67,42 %
|1 Jahr
|+114,76 %
Informationen zur Bayer Aktie
Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,84 Mrd.EUR € wert.
Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,26 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,64 %. Sanofi verliert -0,09 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,42 %.
Bayer Aktie jetzt kaufen?
Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.