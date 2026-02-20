Bayer Aktie verliert deutlich an Wert - -4,12 % - 20.02.2026

Mit einer Performance von -4,12 % musste die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Obwohl die Bayer Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +67,42 %.

Allein seit letzter Woche ist die Bayer Aktie damit um -5,17 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bayer eine positive Entwicklung von +23,38 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,14 % geändert.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,17 % 1 Monat +2,72 % 3 Monate +67,42 % 1 Jahr +114,76 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Bayer-Aktie: kurzfristige Volatilität (49→Gap/40, Risiko Rückgang

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,84 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat nach einer durchwachsenen Woche einen versöhnlichen Abschluss verzeichnet. Auftrieb erhielten die Kurse am Freitagnachmittag von der Entscheidung des Obersten US-Gerichtshofs gegen die globalen Zölle der US-Regierung. …

Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.02.2026 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Novartis notiert im Minus, mit -0,26 %. Pfizer notiert im Minus, mit -1,64 %. Sanofi verliert -0,09 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,42 %.

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.