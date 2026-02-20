    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erneut Rekorde nach US-Urteil gegen Trumps Zölle

    Für Sie zusammengefasst
    • SCOTUS kippt Trumps globale Zölle (6:3) rechts
    • EuroStoxx50 +1,18% auf Rekordhoch 6131,31 Pkt.
    • FTSE100 +0,56% Rekord; SMI +0,44% knapp vorbei
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Erneut Rekorde nach US-Urteil gegen Trumps Zölle
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Freitag um 1,18 Prozent auf 6131,31 Zähler zu und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Auch der Stoxx 50 und der marktbreite Stoxx 600 schwangen sich zu weiteren Höchstmarken auf.

    US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richter.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Air Liquide!
    Long
    160,76€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 12,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    187,98€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 11,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Außerhalb der Eurozone stieg der britische Leitindex FTSE 100 auf ein weiteres Rekordhoch. Um 0,56 Prozent auf 10.686,89 Zähler ging es aufwärts. Für den zuletzt von einem Hoch zum nächsten geeilte schweizerischen SMI wird die Luft dünner, der Index legte zwar um 0,44 auf 13.859,76 Punkte zu, verpasste aber ein siebtes Rekordhoch in Folge knapp.

    Stärkster Sektor waren die Konsumgüterhersteller. Die Aktien von Moncler trieben den Sektor mit einem Kurssprung von gut 13 Prozent an. Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank sprach von einem starken Schlussquartal des Herstellers hochpreisiger Jacken und einem guten Start ins neue Jahr. Das halb der Branche: LVMH kletterten um 4,4 Prozent, Hermes um 3,6 Prozent und Burberry um 3,3 Prozent.

    Unter den ebenfalls gefragten Baustoffwerten gewannen Sika 3,5 Prozent. Das schweizerische Bauchemieunternehmen hatte nach Ansicht der Analysten von RBC etwas besser als erwartete Zahlen vorgelegt. Auch der Ausblick kam gut an.

    Im Chemiesektor kletterten Air Liquide um 4,8 Prozent nach oben. Der französische Gase-Hersteller hatte das vergangene Jahr trotz stagnierender Einnahmen mit mehr Gewinn abgeschlossen. Konzernchef Francois Jackow will nun noch profitabler agieren als bisher geplant war.

    Nicht ganz so gut war das Echo auf die Zahlen von Danone , der Aktienkurs gab um 0,7 Prozent nach. Analyst David Hayes vom Investmenthaus Jefferies monierte kleinere Enttäuschungen etwa bei der Absatzentwicklung und im China-Geschäft. Die Rückrufe für Babynahrung sorgten zudem für anhaltende Unsicherheit./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,41 % und einem Kurs von 175,1 auf Tradegate (20. Februar 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +5,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 276,61 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 639,10EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 706,00EUR was eine Bandbreite von +2,98 %/+27,55 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss Erneut Rekorde nach US-Urteil gegen Trumps Zölle Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Freitag um 1,18 Prozent auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     