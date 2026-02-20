DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 81,49EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 18:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 97,96 € , was eine Steigerung von +20,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer