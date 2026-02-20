DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 81,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,38 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 102,13 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8393. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57GBP. Von den letzten 7 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.840,00GBP was eine Bandbreite von -27,80 %/+9.493,73 % bedeutet.