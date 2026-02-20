ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt Rio Tinto auf 'Halten' - Fairer Wert 7500 Pence
- DZ Bank stuft Rio Tinto von Kaufen auf Halten.
- Fairer Wert gesenkt von 7600 auf 7500 Pence...
- Gespräche platzten: Glencore forderte zu viel.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Rio Tinto nach den gescheiterten Fusionsgesprächen mit Glencore von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 7600 auf 7500 Pence gesenkt. Die Verhandlungen seien an den hohen Bewertungsvorstellungen von Glencore gescheitert, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Bergbaukonzerns immer wieder Rekordhochs erreicht habe, scheine das Kurspotenzial mittlerweile begrenzt zu sein./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 81,48 auf Tradegate (20. Februar 2026, 18:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 102,13 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,8393. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,57GBP. Von den letzten 7 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 59,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.840,00GBP was eine Bandbreite von -27,80 %/+9.493,73 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rio Tinto. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
---> Das Kasiya-Projekt von Sovereign Metals (SVM) ist in Bezug auf Graphit absolut außergewöhnlich, da es die zweitgrößte Lagerstätte für Flockengraphit weltweit beherbergt
---> Sovereign Metals hat das Kasiya-Projekt im Januar 2026 durch den Nachweis von Schweren Seltenen Erden (HREE) massiv aufgewertet. Damit wird das Projekt zu einem Drei-Rohstoff-Giganten (Rutil, Graphit, Seltene Erden). Der Gehalt an schweren Seltenen Erden in Kasiya ist sowohl für Dysprosium als auch für Yttrium etwa siebenmal höher als in den fünf größten Seltenen-Erden-Minen.
https://seekingalpha.com/news/4544617-chinalco-rio-tinto-near-deal-to-purchase-of-brazils-cba-bloomberg
https://www.businesswire.com/news/home/20260120321980/en/Rio-Tinto-releases-fourth-quarter-2025-production-results