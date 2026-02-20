Merz als CDU-Vorsitzender wiedergewählt
- Merz als CDU-Vorsitzender mit großer Mehrheit.
- 878 Delegierte stimmten für Merz in Stuttgart.
- Insgesamt wurden 963 gültige Stimmen abgegeben
STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU hat ihren Vorsitzenden Friedrich Merz mit großer Mehrheit wiedergewählt. Beim Parteitag in Stuttgart stimmten 878 Delegierte für den Bundeskanzler. Es wurden 963 gültige Stimmen abgegeben./mfi/bk/sam/poi/DP/men
