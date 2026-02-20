Walmart Aktie knickt um -2,86 % ein - 20.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Sie fällt um -2,86 % auf 103,25€. Die Talfahrt der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 103,25€, mit einem Minus von -2,86 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Walmart ist ein führender Einzelhandelskonzern, der durch niedrige Preise und ein breites Produktsortiment besticht. Mit einer starken Marktstellung in den USA und einem globalen Einfluss konkurriert es mit Amazon und anderen großen Einzelhändlern. Seine effiziente Lieferkette und Preisstrategie sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Walmart-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,90 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -8,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Walmart +8,67 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Walmart Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,62 % 1 Monat +0,99 % 3 Monate +18,90 % 1 Jahr +3,06 %

Informationen zur Walmart Aktie

Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 822,84 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

HSBC stuft Walmart nach starken Zahlen auf "Halten" ab. Der schwache Ausblick für 2026 dämpft die Erwartungen, trotz starkem E-Commerce-Wachstum.

So schlagen sich die Wettbewerber von Walmart

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. Carrefour notiert im Plus, mit +0,56 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,88 %. Target verliert -0,35 % Kroger notiert im Minus, mit -1,76 %.

Walmart Aktie jetzt kaufen?

Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.