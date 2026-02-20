    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Besonders beachtet!

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Walmart Aktie knickt um -2,86 % ein - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Walmart Aktie bisher Verluste von -2,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Walmart Aktie.

    Besonders beachtet! - Walmart Aktie knickt um -2,86 % ein - 20.02.2026
    Foto: Seth Perlman - dpa

    Walmart ist ein führender Einzelhandelskonzern, der durch niedrige Preise und ein breites Produktsortiment besticht. Mit einer starken Marktstellung in den USA und einem globalen Einfluss konkurriert es mit Amazon und anderen großen Einzelhändlern. Seine effiziente Lieferkette und Preisstrategie sind zentrale Alleinstellungsmerkmale.

    Walmart Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.02.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Walmart Aktie. Sie fällt um -2,86 % auf 103,25. Die Talfahrt der Walmart Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 103,25, mit einem Minus von -2,86 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    52.740,17€
    Basispreis
    33,70
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.241,98€
    Basispreis
    35,19
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Walmart-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +18,90 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Walmart Aktie damit um -8,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Walmart +8,67 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Walmart Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,62 %
    1 Monat +0,99 %
    3 Monate +18,90 %
    1 Jahr +3,06 %

    Informationen zur Walmart Aktie

    Es gibt 8 Mrd. Walmart Aktien. Damit ist das Unternehmen 822,84 Mrd.EUR € wert.

    MDAX und S&P 500 vorne: Diese Indizes treiben die Rally heute an


    Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

    Amazon Rekordumsätze: Neuer Spitzenreiter löst Walmart ab


    Deshalb stuft die HSBC Walmart ab!


    HSBC stuft Walmart nach starken Zahlen auf "Halten" ab. Der schwache Ausblick für 2026 dämpft die Erwartungen, trotz starkem E-Commerce-Wachstum.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Walmart

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,22 %. Carrefour notiert im Plus, mit +0,56 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,88 %. Target verliert -0,35 % Kroger notiert im Minus, mit -1,76 %.

    Walmart Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Walmart Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Walmart Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Walmart

    -2,94 %
    -8,43 %
    +1,85 %
    +16,61 %
    +4,24 %
    +125,91 %
    +170,86 %
    +430,78 %
    +2.473,86 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Walmart Aktie knickt um -2,86 % ein - 20.02.2026 Am heutigen Handelstag muss die Walmart Aktie bisher Verluste von -2,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Walmart Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     