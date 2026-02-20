Kupferpreis
Kupfermarkt mit Rally: Preis steigt +1,16 % auf 12.983,31 USD
Der Kupferpreis legt um +1,16 % zu und steigt auf 12.983,31 USD. Eine starke Nachfrage sorgt für spürbaren Rückenwind.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,76 %
|1 Monat
|+0,04 %
|3 Monate
|+20,17 %
|1 Jahr
|+37,08 %
Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Kupfer London Rolling bei 9.095,88USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 12.983,31USD ein Wert von 1.427,38USD geworden – ein Gewinn von +42,74 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein langfristig bullisches Sentiment: Angebotsengpässe (sinkende Erzgehalte, lange Projektlaufzeiten), steigende Nachfrage (E‑Autos, Rechenzentren) und positive Analystenprognosen (z. B. JP Morgan 5,50 $). Kurzfristig belasten höhere Bestände, Fed‑Minutes, Lunar‑New‑Year‑Thin‑Trading und mögliche geopolitische Rückschläge. 14‑Tage‑Kursänderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kupfer London Rolling eingestellt.
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.