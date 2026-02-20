JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 401,0 auf Tradegate (20. Februar 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +10,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,48 %.

Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 213,62 Mrd..

L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -10,04 %/+8,70 % bedeutet.