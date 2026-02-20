ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro
- JPMorgan belässt L'Oreal auf Neutral, Ziel365€.
- Hieronimus: Guter Start 2026 in China und USA.
- L'Oreal: Beschleunigungsphase, Wachstum weiter
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur L'Oreal Aktie
Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 401,0 auf Tradegate (20. Februar 2026, 19:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der L'Oreal Aktie um +10,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,48 %.
Die Marktkapitalisierung von L'Oreal bezifferte sich zuletzt auf 213,62 Mrd..
L'Oreal zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 398,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 360,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 435,00EUR was eine Bandbreite von -10,04 %/+8,70 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 365 Euro