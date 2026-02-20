Börsen Update
Börsen Update USA - 20.02. - US Tech 100 stark +0,96 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 49.595,67 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: Amazon +2,66 %, Apple +1,37 %, Verizon Communications +1,14 %, NVIDIA +1,14 %, Procter & Gamble +1,08 %
Flop-Werte: Walmart -2,62 %, Johnson & Johnson -1,47 %, Nike (B) -0,91 %, Chevron Corporation -0,82 %, Amgen -0,49 %
Der US Tech 100 steht bei 25.032,93 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.
Top-Werte: Copart +8,72 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,97 %, Insmed +4,07 %, Alphabet +3,72 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,66 %
Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,58 %, Atlassian Registered (A) -4,07 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,83 %, Walmart -2,62 %, Verisk Analytics -2,11 %
Der S&P 500 steht bei 6.908,52 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.
Top-Werte: Copart +8,72 %, Corning +7,00 %, Texas Pacific Land +5,40 %, Expand Energy Corporation +4,78 %, eBay +4,58 %
Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,58 %, Akamai Technologies -6,01 %, Oracle -4,85 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,83 %, Insulet -3,38 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.