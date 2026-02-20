Börsen Update USA - 20.02. - US Tech 100 stark +0,96 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 49.595,67 PKT und steigt um +0,41 %.

Top-Werte: Amazon +2,66 %, Apple +1,37 %, Verizon Communications +1,14 %, NVIDIA +1,14 %, Procter & Gamble +1,08 %

Flop-Werte: Walmart -2,62 %, Johnson & Johnson -1,47 %, Nike (B) -0,91 %, Chevron Corporation -0,82 %, Amgen -0,49 %

Der US Tech 100 steht bei 25.032,93 PKT und gewinnt bisher +0,96 %.

Top-Werte: Copart +8,72 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) +4,97 %, Insmed +4,07 %, Alphabet +3,72 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,66 %

Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,58 %, Atlassian Registered (A) -4,07 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,83 %, Walmart -2,62 %, Verisk Analytics -2,11 %

Der S&P 500 steht bei 6.908,52 PKT und gewinnt bisher +0,69 %.

Top-Werte: Copart +8,72 %, Corning +7,00 %, Texas Pacific Land +5,40 %, Expand Energy Corporation +4,78 %, eBay +4,58 %

Flop-Werte: Automatic Data Processing -9,58 %, Akamai Technologies -6,01 %, Oracle -4,85 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,83 %, Insulet -3,38 %