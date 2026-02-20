Porsche Holding SE Aktie steigt um +2,81 % - 20.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Porsche Holding SE Aktie. Sie steigt um +2,81 % auf 36,83€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Porsche Holding SE Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 36,83€, mit einem Plus von +2,81 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Porsche Holding SE über einen Zuwachs von +3,01 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,06 %. Im Jahr 2026 gab es für Porsche Holding SE bisher ein Minus von -7,45 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat +2,06 % 3 Monate +3,01 % 1 Jahr -0,08 %

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,65 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Porsche SE von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tim Rokossa nahm vor dem Geschäftsbericht der Auto-Holding am 26.März ein Finetuning an seinen Schätzungen vor, wie er …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,33 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,40 %. Renault notiert im Plus, mit +0,06 %. Volkswagen legt um +1,37 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +3,19 %.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.