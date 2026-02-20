    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Trump: Zoll-Desaster macht Iran-Angriff wahrscheinlicher!

    Denn für Trump ist das eine herbe Niederlage und schwächt seine außenpolitische Macht - die Zoll-Drohungen waren sein Macht-Instrument, um Forderungen durchzusetzen

    Das Urteil des Supreme Court über die IEEPA-Zölle ist ein Desaster für Trump - und macht einen Angriff auf den Iran noch wahrscheinlicher! Denn für Trump ist das eine herbe Niederlage und schwächt seine außenpolitische Macht - die Zoll-Drohungen waren sein Macht-Instrument, um Forderungen durchzusetzen. Hinzu kommt: am Dienstag (24.02.) wird er die State of the Union-Rede halten - sich dort als dynamischer und erfolgreicher Kriegsherr zu präsentieren dürfte für ihn verlockend sein. Zumal das US-BIP heute sehr schwach war und die Inflationsdaten (PCE) höher als erwartet ausfielen. Der Iran wiederum scheint davon auszugehen, dass Trump es vielleicht doch nicht so ernst meint..

    Hinweise aus Video:

    1. US-Aktien mit niedrigstem Anteil an globalen Kapitalflüssen seit 2020

    2. China: Xi Jinping und das Mandat des Himmels

     

    Das Video "Trump: Zoll-Desaster macht Iran-Angriff wahrscheinlicher! " sehen Sie hier




    Verfasst von Markus Fugmann
