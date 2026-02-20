Trump: Zoll-Desaster macht Iran-Angriff wahrscheinlicher!

Das Urteil des Supreme Court über die IEEPA-Zölle ist ein Desaster für Trump - und macht einen Angriff auf den Iran noch wahrscheinlicher! Denn für Trump ist das eine herbe Niederlage und schwächt seine außenpolitische Macht - die Zoll-Drohungen waren sein Macht-Instrument, um Forderungen durchzusetzen. Hinzu kommt: am Dienstag (24.02.) wird er die State of the Union-Rede halten - sich dort als dynamischer und erfolgreicher Kriegsherr zu präsentieren dürfte für ihn verlockend sein. Zumal das US-BIP heute sehr schwach war und die Inflationsdaten (PCE) höher als erwartet ausfielen. Der Iran wiederum scheint davon auszugehen, dass Trump es vielleicht doch nicht so ernst meint..

1. US-Aktien mit niedrigstem Anteil an globalen Kapitalflüssen seit 2020

2. China: Xi Jinping und das Mandat des Himmels

