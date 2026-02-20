Redcare Pharmacy Aktie unter starkem Abgabedruck - 20.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Redcare Pharmacy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,48 % im Minus. Die Talfahrt der Redcare Pharmacy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 64,75€, mit einem Minus von -2,48 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Redcare Pharmacy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,70 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -4,93 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -1,56 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,02 % geändert.

Redcare Pharmacy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,93 % 1 Monat +3,11 % 3 Monate +2,70 % 1 Jahr -43,86 %

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,33 Mrd.EUR € wert.

Redcare Pharmacy ist die führende Onlineapotheke in Europa, in Deutschland bekannt unter dem Markennamen Shop Apotheke. Das Unternehmen profitiert neben dem hohen Wachstum des Onlinehandels mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten stark von der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Warum Analysten einen steigenden Aktienkurs erwarten, lesen Sie in der Analyse.

Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.