JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen des Kontrahenten Walmart auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. In scharfem Gegensatz zu Ahold Delhaize erhöhe Walmart die Volumina und gewinne Marktanteile hinzu, schrieb Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Walmart erschließe sich neue Wachstums- und Gewinnmöglichkeiten, was bei Ahold Delhaize nicht der Fall sei./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 14:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 39,99EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 20:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,44

Kursziel alt: 24,44

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,44 € , was einem Rückgang von -38,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer