    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize

    Für Sie zusammengefasst
    • CDU-Parteitag vergrößert Vize-Riege auf sechs.
    • Karl-Josef Laumann Spitzenkandidat 769 Stimmen
    • Ines Claus neu gewählt mit 657 von 862 Stimmen
    Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize
    Foto: Siarhei - 356130783

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der CDU-Bundesparteitag hat die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt und um einen Posten auf sechs vergrößert. Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann mit 769 Stimmen. Erstmals als Bundes-Vize gewählt wurde die hessische Fraktionsvorsitzende Ines Claus mit 657 Stimmen. Abgegeben wurden 862 gültige Stimmen.

    Als stellvertretende Vorsitzende bestätigt wurden Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 757 Stimmen, Unionsfraktionsvize Andreas Jung aus Baden-Württemberg mit 667 Stimmen, Agrarstaatssekretärin Silvia Breher aus Niedersachsen mit 662 Stimmen und Bundesbildungsministerin Karin Prien mit 604 Stimmen./sam/bk/mfi/poi/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Laumann mit bestem Ergebnis als CDU-Vize Der CDU-Bundesparteitag hat die Riege der stellvertretenden Vorsitzenden neu gewählt und um einen Posten auf sechs vergrößert. Das beste Ergebnis als Vize von Parteichef Friedrich Merz bekam in Stuttgart der nordrhein-westfälische Sozialminister …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     