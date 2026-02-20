Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -9,66 %
Tagesperformance: -9,66 %
Platz 1
Performance 1M: -18,76 %
Performance 1M: -18,76 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -8,00 %
Tagesperformance: -8,00 %
Platz 2
Performance 1M: -5,60 %
Performance 1M: -5,60 %
Copart
Tagesperformance: +7,84 %
Tagesperformance: +7,84 %
Platz 3
Performance 1M: -12,23 %
Performance 1M: -12,23 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -6,48 %
Tagesperformance: -6,48 %
Platz 4
Performance 1M: -36,97 %
Performance 1M: -36,97 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -6,01 %
Tagesperformance: -6,01 %
Platz 5
Performance 1M: -22,85 %
Performance 1M: -22,85 %
Zscaler
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 6
Performance 1M: -20,06 %
Performance 1M: -20,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt vorsichtig-bearishes Sentiment: Nutzer melden Abverkauf, technische Analysen sehen starken Abwärtstrend und only einen Bodenversuch (136–145€); Trendwende erst über 200€ (Entry 182–192, SL 159). Fundamentalpunkte (Rule-of-40, Zukauf) und RBCs Outperform trotz PT‑Senkung 290→250 werden als positiv genannt. Kursentwicklung 14 Tage: im Input nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zscaler eingestellt.
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,70 %
Tagesperformance: -4,70 %
Platz 7
Performance 1M: +1,40 %
Performance 1M: +1,40 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 8
Performance 1M: -3,96 %
Performance 1M: -3,96 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 9
Performance 1M: -4,02 %
Performance 1M: -4,02 %
Insmed
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 10
Performance 1M: +2,91 %
Performance 1M: +2,91 %
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Tagesperformance: +3,24 %
Tagesperformance: +3,24 %
Platz 11
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 12
Performance 1M: +9,45 %
Performance 1M: +9,45 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +2,90 %
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 13
Performance 1M: +11,38 %
Performance 1M: +11,38 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,75 %
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 14
Performance 1M: +17,96 %
Performance 1M: +17,96 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 15
Performance 1M: +9,77 %
Performance 1M: +9,77 %
Paccar
Tagesperformance: +2,37 %
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 16
Performance 1M: +3,35 %
Performance 1M: +3,35 %
Amazon
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 17
Performance 1M: -12,31 %
Performance 1M: -12,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
wallstreetONLINE-Forum: Anleger gespalten — geplante Capex von ~200 Mrd. USD sorgt für Nervosität trotz starker Fundamentaldaten (Umsatz 2025 ≈717 Mrd., AWS‑Wachstum +24%) und relativ niedrigem KGV (~25–26). Technisch: 9–10 Verlusttage in Folge, nun erste Erholung; Unterstützungen ~165–170€, Widerstände 185–195€. Große Investoren stocken auf; Stimmung kurzfristig vorsichtig. 14‑Tage‑Prozent in den Posts nicht angegeben, aber klarer Rücksetzer.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Micron Technology
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 18
Performance 1M: +15,45 %
Performance 1M: +15,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum wird Micron durch starke institutionelle Käufe (u.a. Tepper) und TrendForce-Prognosen deutlich steigender DRAM/NAND-Preise fundamental gestützt. Ein Nutzer nennt 8,40 USD/Q (rollierend ~34 USD/Jahr) und ein 20er KGV → Ziel ~650–700 USD; andere sehen nur 10–20% Upside 2026 und warnen vor Überbewertung. 14‑Tage-Performance nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Starbucks
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 19
Performance 1M: +2,19 %
Performance 1M: +2,19 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 20
Performance 1M: -31,38 %
Performance 1M: -31,38 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -2,03 %
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 21
Performance 1M: -32,34 %
Performance 1M: -32,34 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte