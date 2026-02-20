Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.02.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -9,56 %
Platz 1
Performance 1M: -18,76 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: -8,52 %
Platz 2
Performance 1M: +4,37 %
Copart
Tagesperformance: +8,30 %
Platz 3
Performance 1M: -12,23 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -7,69 %
Platz 4
Performance 1M: -5,60 %
Corning
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 5
Performance 1M: +48,93 %
Oracle
Tagesperformance: -5,84 %
Platz 6
Performance 1M: -20,86 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 7
Performance 1M: +3,67 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -5,41 %
Platz 8
Performance 1M: -22,85 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 9
Performance 1M: -25,90 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 10
Performance 1M: +1,40 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 11
Performance 1M: -21,72 %
eBay
Tagesperformance: +4,12 %
Platz 12
Performance 1M: -5,84 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 13
Performance 1M: +14,02 %
Alphabet
Tagesperformance: +3,98 %
Platz 14
Performance 1M: -3,96 %
Extra Space Storage
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 15
Performance 1M: +1,54 %
Alphabet Registered (C)
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 16
Performance 1M: -4,02 %
Texas Pacific Land
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 17
Performance 1M: +51,56 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 18
Performance 1M: +2,17 %
Blackstone
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 19
Performance 1M: -26,46 %
Expeditors International of Washington
Tagesperformance: +3,63 %
Platz 20
Performance 1M: -6,22 %
Henry Schein
Tagesperformance: +3,54 %
Platz 21
Performance 1M: -3,14 %
Charles River Laboratories International
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 22
Performance 1M: -25,03 %
Match Group
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 23
Performance 1M: -0,53 %
Insulet
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 24
Performance 1M: -16,48 %
Jabil
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 25
Performance 1M: +7,34 %
Delta Air Lines (DE)
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 26
Performance 1M: -1,56 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: +3,08 %
Platz 27
Performance 1M: +11,38 %
ServiceNow
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 28
Performance 1M: -16,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt positives, sachliches Sentiment: CEO kaufte Aktien (~3 Mio USD), Rückkaufprogramm ~5 Mrd USD und gestrichene Manager-Verkäufe stützen Vertrauen. Anleger sehen ServiceNow als KI‑Infrastruktur/Workflow-Plattform (fundamentales Argument). Einige kaufen, andere warten technisch bei ~85 EUR; Intraday-Rallye drehte wieder ins Minus. 14‑Tage‑Kurs: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.
Agilent Technologies
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 29
Performance 1M: -12,48 %
Lam Research
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 30
Performance 1M: +9,45 %
Omnicom Group
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 31
Performance 1M: +3,96 %
Principal Financial Group
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 32
Performance 1M: +5,63 %
Arista Networks
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 33
Performance 1M: +7,82 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 34
Performance 1M: -0,23 %
Exxon Mobil
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 35
Performance 1M: +12,27 %
Dow
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 36
Performance 1M: +8,58 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 37
Performance 1M: +9,77 %
Coterra Energy
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 38
Performance 1M: +17,64 %
Best Buy
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 39
Performance 1M: -7,20 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 40
Performance 1M: +1,04 %
