    Amazon Aktie steigt auf 178,27€ - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amazon Aktie bisher um +2,54 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Foto: Patrick Pleul - dpa-Zentralbild/dpa

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Amazon Aktie. Mit einer Performance von +2,54 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amazon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,03 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 178,27, mit einem Plus von +2,54 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amazon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -7,99 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +6,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,31 %. Im Jahr 2026 gab es für Amazon bisher ein Minus von -10,65 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,43 % geändert.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,51 %
    1 Monat -12,31 %
    3 Monate -7,99 %
    1 Jahr -18,35 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf Amazons Rekordumsatz und die geplanten rund 200 Mrd. USD Investitionen in KI/Cloud. Diskutiert werden die historische mehrtägige Verlustserie (≈400–450 Mrd. USD Marktwertverlust), die anschließende leichte Erholung, ein KGV von rund 25–26 (nahe Tief), Großinvestoren, Buffetts Verkäufe sowie technische Analysen (Elliott‑ABC, Fib‑Ziele bis ~100 USD, Unterstützungen ~165–172 €, Widerstand/Trendwende erst über ~185 €).

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,91 Bil.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 20.02.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 20.02. - US Tech 100 stark +0,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    MDAX und S&P 500 vorne: Diese Indizes treiben die Rally heute an


    Die Börsen zeigen heute überwiegend Stärke: Deutsche Indizes und US-Märkte legen zu, doch die Spannbreite zwischen Gewinnern und Verlierern bleibt beachtlich.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Amazon

    eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,96 %. Walmart notiert im Minus, mit -1,82 %. MercadoLibre notiert im Minus, mit -0,19 %. JD.com legt um +0,43 % zu Alibaba Group notiert im Minus, mit -0,15 %.

    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +2,47 %
    +6,51 %
    -12,31 %
    -7,99 %
    -18,35 %
    +94,15 %
    +31,84 %
    +633,69 %
    +258.102,90 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
