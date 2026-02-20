Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Erleichterung über Zoll-Urteil
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.626 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.910 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.013 Punkten 0,9 Prozent im Plus.
Als "Tag der Befreiung" feierte US-Präsident Donald Trump im April 2025 den Tag, an dem er weitreichende Zölle für gegnerische und verbündete Länder weltweit verkündete. Das Institut der deutschen Wirtschaft sprach stattdessen von einem "Epochenbruch". Nun sind diese Zölle Geschichte: Das oberste Gericht der USA urteilte am Freitag, dass Trump für derart weitreichende Zölle eine klare Genehmigung des Kongresses benötigt, der nach der US-Verfassung für Zölle zuständig ist.
Timburg schrieb gestern 13:50
@vonHS
zu dem Artikel von JustETF und 100% Aktienquote paar persönliche Anmerkungen. Bin extra auf die Seite und sowohl dieser Tobias, als auch die komplette Redaktion scheint mir nicht in dem Alter zu sein, wo man schon mal einen richtigen Crash miterlebt hat. Also viel Theorie ohne praktische Erfahrung. Wäre gespannt ob er seine These noch immer so stark vertreten würde, wenn er mit einem sechs- oder siebenstelligen Depot eine Zeit wie 2001-2003 oder 2007-2009 durchgemacht hätte. Wo sich der Depotstand mal innerhalb Monaten halbiert oder noch schlimmer. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif Wie auch immer; solche Lektüre konsumiere ich schon lange nicht mehr, da nur ich allein weiß wie ich mich mit meiner Strategie wohlfühle. Und speziell im Ruhestand wird man da noch einen Tick vorsichtiger. Darum werde ich den Anleihenanteil nicht runterfahren, sondern eher ausbauen. Wobei ich den Vorteil hab, dass einige meiner Aktien durch die geringe Vola bzw. durch DR von 5-8% sich ja ähnlich wie Anleihen verhalten.
@Werthaltig
wir sind in manchen Punkten zwar unterschiedliche Anleger, aber in Punkto Märkte wie Polen, Ungarn, Baltikum usw. ähnlich veranlagt. Börse Warschau ist ja nur eines der vielen positiven Beispiele, welche bei Dir im Thread bzw. hier ausgegraben wurden. Bin wirklich froh, schon seit paar Jahren über den traditionellen Tellerrand hinweggekommen zu sein; allein mit den üblichen Dickschiffen wäre es ziemlich schwer gewesen. Mal schaun was als nächstes drankommt - evtl. Afrika?? Bin da jedenfalls schon am Suchen - die 5-6 Vertreter im NBIM-II sind mir etwas zu wenig.
@Aktienkunta
Kolumbien ist auch bei mir schon lange eine Flagge in meiner Liste - hab da Bancolombia und Ecopetrol. Aber wenn der COP die nächsten Jahre auch so stabil bleibt, sollte Dein Bond sich auch rentieren.
@Louis04
gerade nach JFrog geschaut. Hmm, eine Firma die Verluste schreibt und keine Dividende zahlt hat es bei mir von Haus aus schwer. Abgesehen davon kann ich bei solchen Tech-Newcomer ganz schwer die Zukunftsaussichten einschätzen. Drück Dir aber die Daumen. 👍
@Semmelrolle
willkommen bei den Dividendenfreaks. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif Dürfte ich mal fragen welche China-Werte Du für interessant hältst?? Hab derzeit nur China Mobile und CNOOC - den Rest wie Shenzhen Expressway, Bank of China, China Suntien usw. verkauft. Hatte da Bedenken wegen Taiwan - als Russland-Geschädigter bin ich da ziemlich vorsichtig geworden.
@Matjung
na ja, hab natürlich auch noch meine Nestle - müssten jetzt so ca. 11-12 Jahre im Depot sein. Und da halte ich auch weiterhin fest, auch wenn unser früherer Spruch "gegessen und getrunken wird immer" anscheinend so langsam seine Gültigkeit verliert. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif Mal schaun wie es bei denen weitergeht, vielleicht ist man ja eines Tages doch froh die im Depot zu haben. GIS ja neulich wieder mit einem Dämpfer - ist schon eine zähe Geschichte mit dem Foodsektor.
aktienkunta schrieb 17.02.26, 09:08
Danke für die Einschätzung @Timburg , ich sehe das ähnlich...👍 Mein Anleihen-Anteil im Depot ist aktuell ca 11-12%, möchte ich aber noch etwas ausbauen. Brasilien ist am stärksten gewichtet bei mir, die Zukäufe der letzten Tage waren A4EHDC und A4EFFK, beide etwas aufgestockt.
ZAR kaufe ich nicht mehr nach, die liefen ja schon sensationell in den letzten Monaten und sind mir jetzt bissi teuer geworden.
TYR habe ich tatsächlich auch ein paar A4EGHT und A4EA4Z, kleine Posten mit überschaubarer Restlaufzeit, aber ich fand den Zock bei derart hohen Zinsen reizvoll, weil ich glaube, dass der Verfall der TYR etwas ausgebremst wird, und somit "was übrig bleiben" wird. Aber wie gesagt, nur kleine Zockerposis...
INR habe ich auch auf der WL, hier warte ich aber auf eine Stabilisierung der Rupie, die verfällt mir aktuell noch zu schnell für um die 7% Zinsen. Sollte da etwas Ruhe reinkommen, werde ich wohl A3LWNK kaufen.
KZT wollte ich A4EF3E kaufen, "durfte" ich aber nicht. Offenbar gesperrt für "privat", mir allerdings unverständlich, da COP und noch exotischere Sachen problemlos handelbar sind?!
MXN habe ich A2R1GC, wollte ich kürzlich etwas aufstocken, aber der Spread ist komischerweise exorbitant hoch geworden (>5%), das war letztes Jahr, als ich da rein bin, noch nicht so extrem...
Grundsätzlich rechne ich mittelfristig mit weiter fallenden Zinsen, was diesen mittel-/langlaufenden Hochzins-Exoten ja eher zugute kommen sollte. Alles nur meine pers Meinung, keine Empfehlung es mir gleich zu tun!😎
Für weitere Denkanstöße in diesem Sektor bin ich immer dankbar, gern auch per Mail... mögen die Zinsen mit uns sein! 👍
Timburg schrieb 16.02.26, 08:27
Hallo Louis04,
schön dass Du bei dem "Contest" weiter mitmachst. Ich selber will das zwar nicht mehr jeden Monat machen, aber ab und zu werde auch ich weiterhin Einblick in die Depot- bzw. Dividendenentwicklung geben. Nächstes Mal wahrscheinlich im April fürs 1. Quartal - bin nämlich Ende März noch im Urlaub in Vietnam. Geht aber in allen Bereichen schön langsam, aber stetig, voran.
Zu Deinen Fragen. Was die Branchengewichtung betrifft, bin ich zwar in jeder Branche vertreten, die Gewichtung erfolgt aber ausschließlich nach Bauchgefühl. Wenn ich der Meinung bin dass z.B. Automobil oder Healthcare gerade unbeliebt ist, schichte ich etwas um - in Sektoren die gerade gut laufen. Aber alles ohne komplizierte Algorithmen oder gar KI, sondern ganz rustikal. Und beim Umgang mit den verschiedenen Einzelpositionen hab ich mir mittlerweile angewöhnt, bei gut gelaufenen Werten "Spitzen zu schneiden" und paar Gewinne mitnehmen. Was mir mittlerweile nicht schwer fällt. Wenn eine Aktie innerhalb von 1-2 Jahren 200 oder gar 300% Plus macht, steigt i.d.R. die Dividende nicht so schnell mit und aus 8% DR werden schnell mal 3%. Siehe neulich Merko Ehitus, aber auch viele andere. Da mach ich einen TV und such mir was Neues mit höherer Rendite - ich finde eigentlich immer Nachzügler mit KGV 5-6 und DR 7-8%. Ist ein regelrechter Sport geworden.
Diese Vorangehensweise hat auch den Vorteil, dass mit der Zeit viele Positionen im Depot ohne eigenes Geld laufen. Die sich also über Dividenden oder Teilverkäufe selber finanziert haben. Da bleibt man bei Kursschwankungen auch relaxter und gerät nicht so schnell in Panik wenn es mal runter geht. Kann ich nur empfehlen.
Wobei ich bei der Suche nach Ersatz für Verkäufe in den seltensten Fällen bei weit verbreiteten Publikationen wie Börse Online fündig werde, die ja wöchentlich Hochprozenter vorstellen:
Hab da meine eigenen Such- und Screening-Methoden wo ich dann Sachen wie Victrex, GQG oder Loulis Mills finde. Macht mehr Spaß.
Guten Start in die Woche
Timburg