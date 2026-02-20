JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Autoherstellers habe er die Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr sei um zwölf Prozent gesunken./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 32,31EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 22:43 Uhr) gehandelt.



