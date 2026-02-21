Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 08/26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 08/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Rheinmetall
Performance KW 08/26: +10,53 %
DAX Top 1
Heidelberg Materials
Performance KW 08/26: +7,23 %
DAX Top 2
MTU Aero Engines
Performance KW 08/26: +6,19 %
DAX Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 08/26: +6,05 %
DAX Top 4
Siemens Healthineers
Performance KW 08/26: +4,75 %
DAX Top 5
Qiagen
Performance KW 08/26: -3,48 %
DAX Flop 1
Bayer
Performance KW 08/26: -3,76 %
DAX Flop 2
Siemens
Performance KW 08/26: -3,81 %
DAX Flop 3
BASF
Performance KW 08/26: -4,60 %
DAX Flop 4
Brenntag
Performance KW 08/26: -8,30 %
DAX Flop 5
Jenoptik
Performance KW 08/26: +12,58 %
TecDAX Top 1
Draegerwerk
Performance KW 08/26: +8,95 %
TecDAX Top 2
AIXTRON
Performance KW 08/26: +7,92 %
TecDAX Top 3
Sartorius Vz.
Performance KW 08/26: +7,64 %
TecDAX Top 4
SUESS MicroTec
Performance KW 08/26: +7,32 %
TecDAX Top 5
Qiagen
Performance KW 08/26: -3,48 %
TecDAX Flop 1
ATOSS Software
Performance KW 08/26: -4,52 %
TecDAX Flop 2
freenet
Performance KW 08/26: -6,34 %
TecDAX Flop 3
TeamViewer
Performance KW 08/26: -7,47 %
TecDAX Flop 4
1&1
Performance KW 08/26: -10,22 %
TecDAX Flop 5
Amazon
Performance KW 08/26: +5,37 %
Dow Jones Top 1
NVIDIA
Performance KW 08/26: +4,26 %
Dow Jones Top 2
Cisco Systems
Performance KW 08/26: +4,17 %
Dow Jones Top 3
Apple
Performance KW 08/26: +3,60 %
Dow Jones Top 4
Nike (B)
Performance KW 08/26: +2,93 %
Dow Jones Top 5
The Home Depot
Performance KW 08/26: -2,49 %
Dow Jones Flop 1
Sherwin-Williams
Performance KW 08/26: -2,59 %
Dow Jones Flop 2
Salesforce
Performance KW 08/26: -3,04 %
Dow Jones Flop 3
Boeing
Performance KW 08/26: -4,75 %
Dow Jones Flop 4
Walmart
Performance KW 08/26: -8,25 %
Dow Jones Flop 5
Shopify
Performance KW 08/26: +13,32 %
US Tech 100 Top 1
Insmed
Performance KW 08/26: +11,33 %
US Tech 100 Top 2
DoorDash Registered (A)
Performance KW 08/26: +10,70 %
US Tech 100 Top 3
CoStar Group
Performance KW 08/26: +9,56 %
US Tech 100 Top 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 08/26: +8,35 %
US Tech 100 Top 5
Walmart
Performance KW 08/26: -8,25 %
US Tech 100 Flop 1
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 08/26: -9,46 %
US Tech 100 Flop 2
Zscaler
Performance KW 08/26: -9,60 %
US Tech 100 Flop 3
Atlassian Registered (A)
Performance KW 08/26: -10,04 %
US Tech 100 Flop 4
Palo Alto Networks
Performance KW 08/26: -10,22 %
US Tech 100 Flop 5
Rheinmetall
Performance KW 08/26: +10,53 %
E-Stoxx 50 Top 1
Adyen Parts Sociales
Performance KW 08/26: +7,18 %
E-Stoxx 50 Top 2
L'Oreal
Performance KW 08/26: +6,90 %
E-Stoxx 50 Top 3
Infineon Technologies
Performance KW 08/26: +6,05 %
E-Stoxx 50 Top 4
SAFRAN
Performance KW 08/26: +5,59 %
E-Stoxx 50 Top 5
BASF
Performance KW 08/26: -4,60 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Ferrari
Performance KW 08/26: -5,24 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Enel
Performance KW 08/26: -5,59 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Hermes International
Performance KW 08/26: -5,86 %
E-Stoxx 50 Flop 4
EssilorLuxottica
Performance KW 08/26: -11,41 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Amrize
Performance KW 08/26: +12,93 %
SMI Top 1
Alcon
Performance KW 08/26: +8,85 %
SMI Top 2
Lonza Group
Performance KW 08/26: +7,52 %
SMI Top 3
Kuehne + Nagel International
Performance KW 08/26: +7,19 %
SMI Top 4
Logitech International
Performance KW 08/26: +4,85 %
SMI Top 5
Swiss Life Holding
Performance KW 08/26: +1,28 %
SMI Flop 1
UBS Group
Performance KW 08/26: +1,10 %
SMI Flop 2
Swiss Re
Performance KW 08/26: -0,88 %
SMI Flop 3
Givaudan
Performance KW 08/26: -2,21 %
SMI Flop 4
Partners Group Holding
Performance KW 08/26: -2,98 %
SMI Flop 5
voestalpine
Performance KW 08/26: +8,85 %
ATX Top 1
PORR
Performance KW 08/26: +8,22 %
ATX Top 2
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 08/26: +6,04 %
ATX Top 3
UNIQA Insurance Group
Performance KW 08/26: +5,88 %
ATX Top 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 08/26: +5,21 %
ATX Top 5
Erste Group Bank
Performance KW 08/26: +1,14 %
ATX Flop 1
BAWAG Group
Performance KW 08/26: +0,97 %
ATX Flop 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 08/26: +0,84 %
ATX Flop 3
EVN
Performance KW 08/26: -2,37 %
ATX Flop 4
Lenzing
Performance KW 08/26: -5,88 %
ATX Flop 5
ENN Energy Holdings
Performance KW 08/26: +12,05 %
Hang Seng Top 1
China Hongqiao Group
Performance KW 08/26: +8,63 %
Hang Seng Top 2
Orient Overseas (International)
Performance KW 08/26: +6,52 %
Hang Seng Top 3
Henderson Land Development
Performance KW 08/26: +6,29 %
Hang Seng Top 4
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 08/26: +6,26 %
Hang Seng Top 5
Xiaomi
Performance KW 08/26: -2,31 %
Hang Seng Flop 1
Netease
Performance KW 08/26: -2,48 %
Hang Seng Flop 2
JD Health International
Performance KW 08/26: -3,15 %
Hang Seng Flop 3
Sands China
Performance KW 08/26: -3,27 %
Hang Seng Flop 4
Link Real Estate Investment Trust
Performance KW 08/26: -4,72 %
Hang Seng Flop 5
