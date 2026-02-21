    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    Einzelhandelsmieten in Innenstadtlagen steigen deutlich

    Für Sie zusammengefasst
    • 2025: Innenstadt-Mieten +6,0% vs Infl. 2,3% p.a
    • Zentrale Lagen: Preisaufschlag ~60%, sinkend .
    • Stationärer Handel erholt, 268k Angeb. 2018-25
    Foto: Deutsche EuroShop AG

    KÖLN (dpa-AFX) - Die Mieten für Einzelhandelsflächen in den Innenstädten deutscher Metropolen sind einer IW-Studie zufolge 2025 im Durchschnitt um 6,0 Prozent gestiegen. Damit liege die Entwicklung im großstädtischen Einzelhandel deutlich über der allgemeinen Inflationsrate von rund 2,3 Prozent und kompensiere die schwächere Entwicklung in den Vorjahren, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die die "Rheinische Post" berichtet.

    "Es zeigt sich, dass sich die Einzelhandelsmieten wieder deutlich erholt haben und an den meisten Standorten schneller steigen als die Verbraucherpreise", heißt es in der Studie zu 16 Städten. "Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse eine Konzentration des innenstädtischen Einzelhandels auf besonders attraktive Lagen." Insofern lege die Analyse nahe, dass sich attraktive Innenstadtlagen möglicherweise räumlich verkleinern, aber begehrt bleiben.

    Für die zentrale Innenstadtlage wird der Studie zufolge im Jahresdurchschnitt ein Preisaufschlag von etwa 60 Prozent zum üblichen Stadtgebiet geschätzt. Dieser sei jedoch im Untersuchungszeitraum 2018 bis 2025 merklich rückläufig. Allerdings werde bei direkter Lage auf der Haupteinkaufsstraße dieser Rückgang kompensiert, insbesondere in den sieben größeren Städten.

    Insgesamt zeigen die Ergebnisse aus Sicht des IW aktuell eine Aufwärtstendenz im stationären Handel an, der sowohl auf einer Bereinigung des Marktes - die Zahl der Inserate sei insgesamt gefallen - als auch auf einer weniger dynamischen Entwicklung im Online-Handel beruhe.

    Die Analyse basiert den Angaben zufolge auf Mietangeboten für Einzelhändler aus der Immobilienmarktdatenbank der Value AG. Die Angebote liefern strukturierte Informationen zu Angebots- und Objekteigenschaften inklusive Mietpreise und geografische Begebenheiten. Betrachtet wird der Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2025. Insgesamt umfasst der Datensatz rund 268.000 Einzelhandelsmietangebote in Deutschland./sl/DP/zb

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
