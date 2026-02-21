Einzelhandelsmieten in Innenstadtlagen steigen deutlich
- 2025: Innenstadt-Mieten +6,0% vs Infl. 2,3% p.a
- Zentrale Lagen: Preisaufschlag ~60%, sinkend .
- Stationärer Handel erholt, 268k Angeb. 2018-25
KÖLN (dpa-AFX) - Die Mieten für Einzelhandelsflächen in den Innenstädten deutscher Metropolen sind einer IW-Studie zufolge 2025 im Durchschnitt um 6,0 Prozent gestiegen. Damit liege die Entwicklung im großstädtischen Einzelhandel deutlich über der allgemeinen Inflationsrate von rund 2,3 Prozent und kompensiere die schwächere Entwicklung in den Vorjahren, heißt es in der Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die die "Rheinische Post" berichtet.
"Es zeigt sich, dass sich die Einzelhandelsmieten wieder deutlich erholt haben und an den meisten Standorten schneller steigen als die Verbraucherpreise", heißt es in der Studie zu 16 Städten. "Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse eine Konzentration des innenstädtischen Einzelhandels auf besonders attraktive Lagen." Insofern lege die Analyse nahe, dass sich attraktive Innenstadtlagen möglicherweise räumlich verkleinern, aber begehrt bleiben.
Für die zentrale Innenstadtlage wird der Studie zufolge im Jahresdurchschnitt ein Preisaufschlag von etwa 60 Prozent zum üblichen Stadtgebiet geschätzt. Dieser sei jedoch im Untersuchungszeitraum 2018 bis 2025 merklich rückläufig. Allerdings werde bei direkter Lage auf der Haupteinkaufsstraße dieser Rückgang kompensiert, insbesondere in den sieben größeren Städten.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse aus Sicht des IW aktuell eine Aufwärtstendenz im stationären Handel an, der sowohl auf einer Bereinigung des Marktes - die Zahl der Inserate sei insgesamt gefallen - als auch auf einer weniger dynamischen Entwicklung im Online-Handel beruhe.
Die Analyse basiert den Angaben zufolge auf Mietangeboten für Einzelhändler aus der Immobilienmarktdatenbank der Value AG. Die Angebote liefern strukturierte Informationen zu Angebots- und Objekteigenschaften inklusive Mietpreise und geografische Begebenheiten. Betrachtet wird der Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2025. Insgesamt umfasst der Datensatz rund 268.000 Einzelhandelsmietangebote in Deutschland./sl/DP/zb
Im Juni 2026, einfach mal auf die Webseite, Q3-Bericht schauen, dort ist der Finanzkalender auf den letzten Seiten. Mein Tipp für die Div. 1,0 €
Hauptversammlung der Deutschen EuroShop mit Überraschung
Liebe Leser,
wenn Sie sich heute Morgen an Ihrem Computer eingeloggt und auf die gängigen Börsenportale geschaut haben, werden Sie sich vermutlich über den heutigen Tagesverlierer gewundert haben.
Mit einem Kursrückgang von mehr als 10 Prozent stehen die Aktien der Deutsche EuroShop AG da nämlich ganz oben auf der Liste der Tagesverlierer. Falls Sie sich darüber wundern, lesen Sie gerne weiter, die Erklärung folgt.
Doch vorab, wie Sie es von mir gewöhnt sind, eine kurze Beschreibung des Geschäftsmodells, da dieses nicht allen von Ihnen bekannt sein dürfte.
Geschäftsmodell im Überblick
Deutsche EuroShop ist Deutschlands größte börsennotierte Gesellschaft, die sich ausschließlich auf Einkaufszentren konzentriert. Aktuell verwalten sie 21 Center in Deutschland, Polen, Österreich, Tschechien und Ungarn, die entweder innerstädtisch oder in den urbanen Speckgürteln der Städte angesiedelt sind.
Das Konzept des Unternehmens lässt sich in folgendem Slogan zusammenfassen: Buy‑and‑Hold – konservativ finanziert mit 50 % Eigen- und Fremdkapital. Mieteinnahmen werden als zuverlässige Cashflow-Quelle angesehen.
Kritik am Geschäftsmodell
Doch lässt sich am Geschäftsmodell auch Kritik üben: Zwar ist das Modell ausgesprochen solide: Shoppingcenter haben nach Pandemie-Phase wieder Zulauf. Doch bleibt der Einzelhandel nun mal in seinen Grundfesten riskant.
Denken Sie nur an den Wettbewerb aus dem Online-Handel. Hinzu kommen strukturelle Gefahren zum Leerstand und eine hohe Sensitivität gegenüber dem Einkaufsklima.
Hauptversammlung mit Überraschung
Am vergangenen Freitag nun fand die Hauptversammlung statt. Besonders bemerkenswert war die Präsenz: Satte 88,8 Prozent der Aktien waren anwesend: Rekordverdächtig!
Die gesamte Tagesordnung wurde durchgewinkt, prominent im Fokus: die Dividende.
Ursprünglich war diese mit 1,00 Euro geplant, doch Vorstand und Aufsichtsrat haben
überraschend kräftig nachgelegt – auf jetzt 2,65 Euro pro Aktie. Knapp 2,34 Euro davon stammen aus dem steuerlich günstigen Einlagekonto, der Rest unterliegt der Kapitalertragsteuer.
Weil die Aktien heute Ex-Dividende gehandelt werden, kam es zum eingangs erwähnten Kursrückgang.
Mein Fazit
Eine hohe Dividende mag zwar prima klingen. Dennoch rate ich zur Vorsicht: Denn die Dividende liegt bei knapp 175 Prozent des Netto-Cashflows. Damit stellt sich für mich aber die Frage, wie das Unternehmen eigentlich langfristig die Reinvestitionen und den Werterhalt der Shoppingcenter finanzieren will, wenn die erwirtschafteten Erträge ausgeschüttet werden.
Die Deutsche EuroShop präsentiert sich als dividendenstarke, stabile Beteiligung im Einzelhandels-Immobilienbereich. Die jüngsten Entscheidung der Hauptversammlung – eine dicke Dividende auszuschütten– schenkt der Aktie kurzfristig viel Aufmerksamkeit und Rendite. Allerdings sind Ausschüttungen, die über den Cashflow hinausgehen, kritisch einzustufen.
Solides Wirtschaften sieht für mich anders aus.